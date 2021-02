SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 20. Februar 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Günther Lehner Nachmittag: Stefan Grüneis Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at --------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Vorschau Slalom Herren d'Ampezzo * Cortina "Cooler Hund" bei Großereignissen - Schwarz sammelt Medaillen (APA015) d'Ampezzo * 10:00 Cortina Slalom Damen, 13:30 Uhr 2. Durchgang (live d'Ampezzo auf ORF 1) BILD GRAFIK - 10:00 Cortina Slalom Herren (Qualifikation) d'Ampezzo NORDISCHE SKI-WM SKI NORDISCH * Oberstdorf Team-Nominierung ÖSV (am Abend) --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/18. Runde * 17:00 Wien FK Austria Wien - Cashpoint SCR Altach BILD * 17:00 ST/Hartberg TSV Prolactal Hartberg - SV Guntamatic Ried BILD * 17:00 T/Innsbruck WSG Swarovski Tirol - spusu SKN St. Pölten BILD Bundesliga/Zweite Liga/15. Runde * 14:30 Wien FAC Wien - FC Mohren Dornbirn * 20:25 ST/Kapfenberg Kapfenberger SV - GAK (live auf ORF Sport +) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/22. Runde * 15:30 Frankfurt Eintracht Frankfurt - Bayern München * 15:30 Freiburg SC Freiburg - Union Berlin * 15:30 Köln 1. FC Köln - VfB Stuttgart * 15:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 * 18:30 Gelsenkirchen Schalke 04 - Borussia Dortmund Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/22. Runde * 13:00 Hamburg St. Pauli - Darmstadt 98 * 13:00 Osnabrück VfL Osnabrück - FC Heidenheim * 13:00 Paderborn SC Paderborn - SV Sandhausen Int. Ligen/England/Premier League/25. Runde * 13:30 Southampton Southampton - Chelsea * 16:00 Burnley Burnley - West Bromwich * 18:30 Liverpool Liverpool - Everton * 21:00 London Fulham - Sheffield United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/26. Runde * 13:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - Stade de Reims * 17:00 Nantes FC Nantes - Olympique Marseille Int. Ligen/Italien/Serie A/23. Runde * 15:00 Rom Lazio Rom - Sampdoria Genua * 18:00 Genua Genoa - Hellas Verona * 20:45 Reggio Emilia US Sassuolo - Bologna Int. Ligen/Schweiz/Super League/21. Runde * 18:15 Vaduz FC Vaduz - FC St. Gallen * 20:30 Basel FC Basel - Lausanne Sport Int. Ligen/Spanien/La Liga/24. Runde * 14:00 Elche Elche - Eibar * 16:15 Madrid Atletico Madrid - Levante * 18:30 Valencia Valencia - Celta de Vigo * 21:00 Valladolid Real Valladolid - Real Madrid Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 7B SKI NORDISCH Skispringen * 09:45 Rasnov Weltcup: Mixed Teambewerb (live auf ORF 1) BIATHLON WM * 11:45 Pokljuka Staffel Frauen (4 x 6 km), 15:00 Uhr Staffel Männer (4 x 7,5 km) (live auf ORF 1) TENNIS * Melbourne Australian Open: Starker Medwedew fordert Djokovic in würdigem Finale heraus (APA012) * 09:30 Melbourne Australian Open: Damen-Finale Osaka - Brady, im Anschluss Mixed-Finale (live auf Eurosport, ServusTV) AMERICAN FOOTBALL * Wien Neo-Teamchef Sommer glaubt noch 2021 an Österreicher in NFL (APA013) LEICHTATHLETIK * 13:00 O/Linz Hallen-Staatsmeisterschaften BASKETBALL BDSL/13. Runde * 18:00 ST/Graz UBI Holding Graz - Vienna United PSV Capricorns * 19:00 K/Klagenfurt KOS Celovec Damen - Vienna D.C. Timberwolves HANDBALL Männer/European Cup/Achtelfinale/Rückspiel * 19:15 Nikosia Sabbianco Anorthosis Famagusta - SC kelag Ferlach spusu Liga/Hauptrunde/14. Runde * 19:00 ST/Köflach HSG Remus Bärnbach/Köflach - Sparkasse Schwaz Handball Tirol spusu Liga/Hauptrunde/18. Runde * 19:00 N/Krems Erber UHK Krems - HSG Holding Graz * 19:00 O/Linz HC Linz AG - Bregenz Handball (live auf laola1.at) * 19:30 Wien HC Fivers WAT Margareten - Alpla HC Hard WHA/17. Runde * 15:30 ST/Graz HIB Handball Graz - Perchtoldsdorf Devils * 16:00 N/Maria Hypo NÖ - MGA Fivers Enzersdorf * 19:00 Wien WAT Atzgersdorf - SSV Dornbirn Schoren * 19:00 ST/Trofaiach BT Füchse Powersports - UHC Eggenburg * 19:00 V/Feldkirch HC Sparkasse BW Feldkirch - SC witasek Ferlach/Feldkirchen GOLF - Pacific PGA-Tour (mit Straka/17.45) Palisades (Kalifornien) SEGELN - 04:00 Auckland +++ VERSCHOBEN +++ Prada Cup: Finale (live auf servustv.com/americascuplive) JUDO * Tel Aviv World Judo Tour: Grand Slam (live auf ORF Sport + ab 16:00 Uhr) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------