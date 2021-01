SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 23.1.21

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion heute, Samstag, u.a. berichten.

Diensthabende Vormittag: Gerald Widhalm Nachmittag: Stefan Grüneis Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * 10:00 Crans-Montana Weltcup-Abfahrt Damen (live auf ORF 1) * T/Kitzbühel Weltcup-Abfahrt Herren ABGESAGT BILD * T/Kitzbühel Wetterverhältnisse lassen keine Kitz-Abfahrt am Samstag zu (APA0052) FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/13. Runde * Wien Schaumgebremster Rapid-Jubel über Tabellenführung (APA0026) * 17:00 K/Wolfsberg RZ Pellets WAC - TSV Prolactal Hartberg BILD * 17:00 N/St. Pölten spusu SKN St. Pölten - FC Flyeralarm Admira BILD * 17:00 O/Ried im SV Guntamatic Ried - FK Austria Wien Innkreis BILD Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/18. Runde * 15:30 Augsburg FC Augsburg - Union Berlin * 15:30 Bielefeld Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt * 15:30 Freiburg SC Freiburg - VfB Stuttgart * 15:30 Leverkusen Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg * 15:30 Mainz FSV Mainz 05 - RB Leipzig * 18:30 Berlin Hertha BSC Berlin - Werder Bremen Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/17. Runde * 13:00 Braunschweig Eintracht Braunschweig - Hamburger SV * 13:00 Karlsruhe Karlsruher SC - FC Heidenheim * 13:00 Paderborn SC Paderborn - FC Würzburger Kickers Int. Ligen/England/Premier League/11. Runde * 21:00 Birmingham Aston Villa - Newcastle United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/21. Runde * 17:00 Lens RC Lens - OGC Nizza * 21:00 Monaco AS Monaco - Olympique Marseille Int. Ligen/Italien/Serie A/19. Runde * 15:00 Rom AS Roma - Spezia Calcio * 18:00 Mailand AC Milan - Atalanta Bergamo * 18:00 Udine Udinese - Inter Mailand * 20:45 Florenz ACR Fiorentina - Crotone Int. Ligen/Schweiz/Super League/15. Runde * 18:15 Lausanne Lausanne Sport - FC Sion * 20:30 Basel FC Basel - FC Zürich Int. Ligen/Spanien/La Liga/20. Runde * 14:00 Huesca Huesca - Villarreal * 16:15 Sevilla FC Sevilla - FC Cadiz * 18:30 San Sebastian Real Sociedad - Betis Sevilla * 21:00 Vitoria Gasteiz Alaves - Real Madrid Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 3 SKI NORDISCH Langlauf * 10:30 Lahti Weltcup: Skiathlon Frauen (mit Stadlober) 13.00 Uhr Skiathlon Männer (ohne Öst.) Nordische Kombination * 11:30 Lahti Weltcup Männer, 15:20 Uhr Langlauf Teamsprint (2x 7,5 km) Skispringen * 14:00 Ljubno Damen-Weltcup: Teambewerb (live auf ORF Sport +) * 16:15 Lahti Herren-Weltcup: Teambewerb (live auf ORF 1) BIATHLON * 13:10 Antholz Weltcup: Massenstart Frauen (12,5 km) (live auf ORF Sport +) 15:05 Uhr Staffel Männer (4x 7,5 km) (live auf ORF 1) SNOWBOARD * 13:30 Valmalenco Weltcup: Snowboard Cross - 17:30 Laax Weltcup: Halfpipe (live auf ORF Sport +) SKI FREESTYLE * 13:00 Idre Weltcup: Ski Cross (live auf ORF Sport +) EISSCHNELLLAUF * 14:15 Heerenveen Weltcup (mit Herzog) (live auf ORF Sport +) SHORT TRACK - 11:30 Danzig (Gdansk) EM (mit Öst.) BOB * 12:15 Königssee Weltcup: Zweier Männer 16:00 Uhr Frauen Monobob (live auf ORF Sport +) RODELN * 09:05 T/Innsbruck Weltcup: Doppelsitzer, 11:45 Uhr Herren (live auf ORF Sport +) BILD MOTORSPORT Rallye/WM - 06:30 Monte Carlo Monte-Carlo-Rallye EISHOCKEY ICE/39. Runde * 17:30 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - spusu Vienna Capitals BASKETBALL NBA * San Antonio San Antonio verlor Texas-Duell mit Dallas (APA0051) BDSL/12. Runde * 15:00 N/Klosterneubu- BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg - UBI rg Holding Graz HANDBALL WHA/15. Runde * 19:00 Wien MGA Fivers - Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt * 19:00 N/Eggenburg UHC Eggenburg - Perchtoldsdorf Devils * 19:00 ST/Graz HIB Handball Graz - SC witasek Ferlach/Feldkirchen (live auf Laola1) * 19:00 ST/Trofaiach BT Füchse Powersports - SSV Dornbirn Schoren * 19:00 V/Feldkirch HC Sparkasse BW Feldkirch - UHC Müllner Bau Stockerau WM/Männer * 15:30 Kairo Hauptrunde VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/15. Runde * 17:30 S/Hallein/Rif PSV VBG Salzburg - TI-abc-fliesen-volley * 18:00 ST/Eisenerz SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz - TSV Sparkasse Hartberg * 18:00 T/Innsbruck VC Tirol - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt * 18:30 N/Bisamberg SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn - UVC Holding Graz * 19:00 O/Linz ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg - SG VB NÖ Sokol/Post DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang 2/16. Runde * 17:00 ST/Graz VBC TLC Weiz - TJ Sokol Wien V * 19:00 K/Klagenfurt VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt - TSV Raiffeisen Hartberg MEVZA League * 19:00 ST/Graz UVC Holding Graz - Union Raiffeisen Waldviertel GOLF * La Quinta PGA-Tour -Straka verpasste Cut klar (bis 12) (Kalifornien) * 04:30 Abu Dhabi European Tour (mit Wiesberger, Schwab) SEGELN - 03:00 Auckland Prada Cup (live auf servustv.com/americascuplive) PFERDESPORT Amadeus Horse Indoors - 08:00 S/Salzburg Springreit-Turnier und Dressur-Weltcup -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------