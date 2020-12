SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 26.

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten:

Diensthabende Vormittag: Thomas Blaschke Nachmittag: Manuel Zankl Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * N/Semmering Eine Olympiasiegerin sorgt sich um heimischen Rennsport (APA0045) * 11:30 Bormio Training Weltcup-Abfahrt Herren FUSSBALL Int. Ligen/England/Premier League/15. Runde * 13:30 Leicester Leicester City - Manchester United * 16:00 Birmingham Aston Villa - Crystal Palace * 16:00 London Fulham - Southampton * 18:30 London Arsenal - Chelsea * 21:00 Manchester Manchester City - Newcastle United * 21:00 Sheffield Sheffield United - Everton Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 52B TENNIS * Delray Beach Murray steigt am 7. Jänner in Delray Beach in Saison ein (bis 11:00) SKI NORDISCH Skispringen * Wien Tournee-Favorit Granerud: Der Norweger mit Flow (APA0012) EISHOCKEY ICE/28. Runde * 17:30 Wien spusu Vienna Capitals - Black Wings Linz * 17:30 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - EC Grand Immo VSV (live auf Sky Sport) * 17:30 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - iClinic Bratislava Capitals * 19:15 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - HC TWK Innsbruck "Die Haie" * 19:45 Bozen HCB Südtirol Alperia - EC Red Bull Salzburg U20/WM/Gruppe B * Edmonton USA - Österreich (27.12. 03:30 Uhr) BASKETBALL * Los Angeles Lakers, Bucks und Nets glänzten bei NBA-Weihnachtsevent (bis 11:00) * San Antonio San Antonio Spurs (Pöltl) - Toronto Raptors (Texas) (27.12. 02:30 Uhr) BSL/13. Runde * 17:30 Wien BC Hallmann Vienna - Arkadia Traiskirchen Lions * 17:30 N/St. Pölten SKN St. Pölten - Kapfenberg Bulls * 17:30 O/Gmunden Swans Gmunden - Vienna D.C. Timberwolves * 17:30 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - Unger Steel Oberwart Gunners * 19:00 ST/Graz UBSC Raiffeisen Graz - BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes (live auf ORF Sport +) AMERICAN FOOTBALL * New Orleans Kamara erzielte mit sechs Touchdowns NFL-Rekord (APA0043) SPORTLERWAHL * Warschau Fußballer Robert Lewandowski "Europas Sportler des Jahres" (bis 11:00) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------