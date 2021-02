SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 27.02.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- NORDISCHE SKI-WM SKISPRINGEN * Oberstdorf Rodlauer holte mit Gold-Team seinen wohl größten Erfolg (APA0016) * Oberstdorf ÖSV-Springerinnen nach Team-Gold (bis 13) * 16:30 Oberstdorf Einzelbewerb Männer Normalschanze (live auf ORF 1) BILD NORDISCHE KOMBINATION * 10:00 Oberstdorf Einzelbewerb Frauen Normalschanze, 15:30 Uhr Langlauf 5 km (live auf ORF 1) BILD LANGLAUF * 11:45 Oberstdorf Skiathlon Frauen (15 km, mit Stadlober), 13:30 Uhr Skiathlon Männer (30 km) (live auf ORF 1) BILD --------------------------------------------------------------------- CORONA * Wien Sport Austria will Hochfahren des gesamten Sports bis Ostern (APA0014) SKI ALPIN * 10:00 Bansko Weltcup-Riesentorlauf Herren, 2. Durchgang 13:00 Uhr (live auf ORF 1) * 11:00 Val di Fassa Weltcup-Abfahrt Damen (live auf ORF 1) FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/19. Runde * 17:00 Wien SK Rapid Wien - SV Guntamatic Ried (live auf Sky) BILD * 17:00 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - WSG Swarovski Tirol Enzersdorf (live auf Sky) BILD * 17:00 O/Pasching LASK - TSV Prolactal Hartberg (live auf Sky) BILD Bundesliga/Zweite Liga/16. Runde * 14:30 V/Dornbirn FC Mohren Dornbirn - GAK * 20:25 O/Steyr Vorwärts Steyr - SKU Ertl Glas Amstetten (live auf ORF Sport +) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/23. Runde * 15:30 Dortmund Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld * 15:30 München Bayern München - 1. FC Köln * 15:30 Stuttgart VfB Stuttgart - Schalke 04 * 15:30 Wolfsburg VfL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin * 18:30 Leipzig RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/23. Runde * 13:00 Bochum VfL Bochum - FC Würzburger Kickers * 13:00 Hannover Hannover 96 - Greuther Fürth * 13:00 Kiel Holstein Kiel - Erzgebirge Aue Int. Ligen/England/Premier League/26. Runde * 13:30 Manchester Manchester City - West Ham * 16:00 West Bromwich West Bromwich - Brighton and Hove Albion * 18:30 Leeds Leeds United - Aston Villa * 21:00 Newcastle upon Newcastle United - Wolverhampton Wanderers Tyne Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/27. Runde * 13:00 Bordeaux Girondins Bordeaux - FC Metz * 17:00 Dijon Dijon FCO - Paris St. Germain Int. Ligen/Italien/Serie A/24. Runde * 15:00 Cesena Spezia Calcio - Parma Calcio * 18:00 Bologna Bologna - Lazio Rom * 20:45 Verona Hellas Verona - Juventus Turin Int. Ligen/Schweiz/Super League/22. Runde * 18:15 Genf Servette FC - FC Zürich * 20:30 St. Gallen FC St. Gallen - FC Basel Int. Ligen/Spanien/La Liga/25. Runde * 14:00 Eibar Eibar - Huesca * 16:15 Sevilla FC Sevilla - FC Barcelona * 18:30 Vitoria Gasteiz Alaves - CA Osasuna * 21:00 Getafe Getafe - Valencia Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 8B BIATHLON Jugend- und JuniorInnen-WM - 10:30 T/Obertilliach Einzelrennen Frauen, 13:30 Uhr Männer SKI FREESTYLE * 08:30 Bakuriani Weltcup: Ski Cross (live auf ORF Sport +) TENNIS * Adelaide WTA-Turnier - Finale: Bencic - Swiatek * Cordoba ATP-Turnier * Montpellier ATP-Turnier * Singapur ATP-Turnier MOTORSPORT * 18:00 Diriyah Formel E Rallye/WM - 08:08 Rovaniemi Finnland-Rallye RADSPORT * Abu Dhabi UAE-Tour (World Tour), mit Öst. - Gent World-Tour-Rennen "Omloop Het Nieuwsblad" EISHOCKEY NHL * 19:00 Buffalo Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers (Raffl) BASKETBALL BDSL/14. Runde * 14:00 Wien Vienna D.C. Timberwolves - Vienna United PSV Capricorns * 14:00 O/Wels DBB LZ OÖ Linz-Wels - KOS Celovec Damen * 18:00 ST/Graz UBSC-DBBC Graz - UBI Holding Graz BSL/Platzierungsrunde/4. Runde * 17:30 B/Oberwart Unger Steel Oberwart Gunners - Kapfenberg Bulls * 17:30 O/Gmunden Swans Gmunden - BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes * 20:00 N/St. Pölten SKN St. Pölten - Raiffeisen Flyers Wels (live auf Sky) BSL/Qualifikationsrunde/3. Runde * 17:30 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - Vienna D.C. Timberwolves HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/16. Runde * 18:00 O/Linz HC Linz AG - Erber UHK Krems (live auf ORF Sport +, laola1.at) * 18:00 V/Hard Alpla HC Hard - HSG Remus Bärnbach/Köflach (live auf laola1.at) * 19:00 N/Maria SG Insignis Handball Westwien - HSG Holding Enzersdorf Graz * 19:30 Wien HC Fivers WAT Margareten - Sparkasse Schwaz Handball Tirol WHA/18. Runde * 15:00 V/Dornbirn SSV Dornbirn Schoren - HC Sparkasse BW Feldkirch * 16:00 N/Maria Hypo NÖ - UHC Müllner Bau Stockerau Enzersdorf * 19:00 K/Ferlach SC witasek Ferlach/Feldkirchen - MGA Fivers * 19:00 N/Eggenburg UHC Eggenburg - HIB Handball Graz * 19:00 N/Wiener Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt - BT Neustadt Füchse Powersports VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Viertelfinale/1. Spiel * 16:30 K/Klagenfurt ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - SG VB NÖ Sokol/Post * 16:30 T/Innsbruck TI-abc-fliesen-volley - PSV VBG Salzburg * 18:00 ST/Trofaiach SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz - UVC Holding Graz * 19:00 T/Innsbruck VC Tirol - ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg MEVZA/Finalturnier/Halbfinale * 17:00 N/Zwettl Calcit Kamnik (SLO) - OK Merkur Maribor (SLO) * 20:00 N/Zwettl ACH Volley Ljubljana (SLO) - Union Raiffeisen Waldviertel GOLF * Bradenton WGC-Turnier (mit Wiesberger) (live auf Sky)

