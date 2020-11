SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 28. November 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion heute, Samstag, u.a. berichten:

Diensthabende Vormittag: Gerald Widhalm Nachmittag: Stefan Grüneis Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * V/Lech Für Pinturault schloss sich am Arlberg ein Kreis (APA0092) SPORT * Wien Sport-Jahresrückblick (Jänner bis November - APA0058 bis APA0068) FUSSBALL * Berlin Beckenbauer: Maradona Genie, das Leben nicht im Griff hatte (APA0101) * Guingamp ÖFB-Frauen brauchen für EM-Ticket Sieg und Rechenschieber (APA0093) Bundesliga/Tipico Bundesliga/9. Runde * 17:00 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - TSV Prolactal Enzersdorf Hartberg BILD * 17:00 N/St. Pölten spusu SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg BILD * 17:00 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - WSG Swarovski Tirol BILD Bundesliga/Zweite Liga/11. Runde * 14:30 O/Steyr Vorwärts Steyr - FC Juniors OÖ (live auf ORF Sport +) * 14:30 T/Innsbruck FC Wacker Innsbruck - SK Rapid II Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/9. Runde * 15:30 Augsburg FC Augsburg - SC Freiburg * 15:30 Berlin Union Berlin - Eintracht Frankfurt * 15:30 Dortmund Borussia Dortmund - 1. FC Köln * 15:30 Leipzig RB Leipzig - Arminia Bielefeld * 15:30 Stuttgart VfB Stuttgart - Bayern München * 18:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/9. Runde * 13:00 Karlsruhe Karlsruher SC - SC Paderborn * 13:00 Regensburg Jahn Regensburg - FC Würzburger Kickers * 13:00 Sandhausen SV Sandhausen - Erzgebirge Aue Int. Ligen/England/Premier League/10. Runde * 13:30 Brighton Brighton and Hove Albion - Liverpool * 16:00 Manchester Manchester City - Burnley * 18:30 Liverpool Everton - Leeds United * 21:00 West Bromwich West Bromwich - Sheffield United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/12. Runde * 17:00 Marseille Olympique Marseille - FC Nantes * 21:00 Paris Paris St. Germain - Girondins Bordeaux Int. Ligen/Italien/Serie A/9. Runde * 15:00 Reggio Emilia US Sassuolo - Inter Mailand * 18:00 Benevento Benevento - Juventus Turin * 20:45 Bergamo Atalanta Bergamo - Hellas Verona Int. Ligen/Schweiz/Super League/9. Runde * 18:15 Vaduz FC Vaduz - FC Sion * 20:30 Genf Servette FC - FC Luzern Int. Ligen/Spanien/La Liga/11. Runde * 14:00 Elche Elche - FC Cadiz * 16:15 Valencia Valencia - Atletico Madrid * 18:30 Huesca Huesca - FC Sevilla * 21:00 Madrid Real Madrid - Alaves SKI NORDISCH Langlauf * 09:40 Ruka Weltcup-Auftakt: Frauen klassisch, 10 km (live auf ORF1) 12:45 Uhr Männer klassisch, 15 km (live auf ORF Sport +) Nordische Kombination * 11:15 Ruka Weltcup-Auftakt Männer, 16:00 Langlauf (10 km) (live auf ORF Sport +) Skispringen * 16:30 Ruka Herren-Weltcup (live auf ORF 1) BIATHLON * 11:00 Kontiolahti Weltcup-Auftakt: Einzel Männer (20 km) (live auf ORF 1) 14:20 Uhr Einzel Frauen (15 km) BOB * 10:00 Sigulda Weltcup: Zweier Männer und Frauen RODELN * 09:00 T/Innsbruck Weltcup-Auftakt Männer, 12:40 Doppelsitzer (live auf ORF Sport + und ORF 1) BILD MOTORSPORT Formel 1 * Sakhir Ferrari will Motoren-Einfrierung zustimmen (bis 11) * 15:00 Sakhir GP von Bahrain: Qualifikation (live auf ORF 1 und Sky) EISHOCKEY ICE/17. Runde * 20:15 Bozen HCB Südtirol Alperia - Hydro Fehervar AV19 BASKETBALL BSL/8. Runde * 19:30 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - UBSC Raiffeisen Graz EM-Qualifikation - 17:10 Ljubljana +++ ABGESAGT +++ Österreich - Ungarn (live auf ORF Sport +) HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/12. Runde * 20:20 V/Hard Alpla HC Hard - Erber UHK Krems (live auf ORF Sport + und Laola1) WHA/12. Runde * 18:00 K/Ferlach SC witasek Ferlach/Feldkirchen - Perchtoldsdorf Devils WHA/19. Runde * 18:00 V/Feldkirch HC Sparkasse BW Feldkirch - Perchtoldsdorf Devils VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/10. Runde * 16:00 O/Linz ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt * 16:30 Wien SG VB NÖ Sokol/Post - TSV Sparkasse Hartberg * 16:30 T/Innsbruck TI-abc-fliesen-volley - UVC Holding Graz * 17:30 S/Hallein/Rif PSV VBG Salzburg - VC Tirol * 19:30 ST/Eisenerz SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz - SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang 2/11. Runde * 19:00 Wien TJ Sokol Wien V - VBC TLC Weiz * 19:00 ST/Hartberg TSV Raiffeisen Hartberg - VBK Wörther-See- Löwen Klagenfurt GOLF * Malelane European Tour (mit Schwab) RHYTHMISCHE GYMNASTIK - 15:00 Kiew EM (ohne Öst.) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------