SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 6.2.2021

ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Vor WM d'Ampezzo GRAFIK * Cortina ÖSV-Kaderbekanntgabe für Cortina WM (abends) d'Ampezzo --------------------------------------------------------------------- SKI ALPIN * 11:30 Garmisch- Weltcup-Super-G Herren (live auf ORF 1) Partenkirchen FUSSBALL Cup/UNIQA ÖFB Cup/Viertelfinale * Wien Nach Freitag-Spielen * 17:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - FK Austria Wien (live auf ORF 1) BILD Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/20. Runde * 15:30 Augsburg FC Augsburg - VfL Wolfsburg * 15:30 Freiburg SC Freiburg - Borussia Dortmund * 15:30 Gelsenkirchen Schalke 04 - RB Leipzig * 15:30 Leverkusen Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart * 15:30 Mainz FSV Mainz 05 - Union Berlin * 18:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/20. Runde * 13:00 Braunschweig Eintracht Braunschweig - Hannover 96 * 13:00 Darmstadt Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg * 13:00 Osnabrück VfL Osnabrück - VfL Bochum Int. Ligen/England/Premier League/23. Runde * 13:30 Birmingham Aston Villa - Arsenal * 16:00 Burnley Burnley - Brighton and Hove Albion * 16:00 Newcastle upon Newcastle United - Southampton Tyne * 18:30 London Fulham - West Ham * 21:00 Manchester Manchester United - Everton Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/24. Runde * 17:00 Lorient FC Lorient - Stade de Reims * 19:00 Lyon Olympique Lyon - RC Straßburg * 21:00 Lens RC Lens - Stade Rennes Int. Ligen/Italien/Serie A/21. Runde * 15:00 Bergamo Atalanta Bergamo - Torino * 15:00 Reggio Emilia US Sassuolo - Spezia Calcio * 18:00 Turin Juventus Turin - AS Roma * 20:45 Genua Genoa - SSC Napoli Int. Ligen/Schweiz/Super League/19. Runde * 20:30 Vaduz FC Vaduz - FC Zürich Int. Ligen/Spanien/La Liga/22. Runde * 14:00 Valencia Levante - Granada * 16:15 Huesca Huesca - Real Madrid * 18:30 Elche Elche - Villarreal * 21:00 Sevilla FC Sevilla - Getafe Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 5B SKI NORDISCH Langlauf * 12:50 Ulricehamn Weltcup: Männer und Frauen Skating (live auf ORF Sport +) Nordische Kombination * 09:00 Klingenthal Weltcup Männer, 10:55 Uhr Langlauf (10 km) Skispringen * 12:45 O/Hinzenbach Frauen-Weltcup (live auf ORF 1) BILD * 14:30 Klingenthal Männer-Weltcup (live auf ORF 1) SNOWBOARD * 09:00 Bannoje Weltcup: Parallel-Riesentorlauf (live auf ORF Sport +) BOB WM * 10:00 Altenberg Zweier Männer, 14:30 Uhr Zweier Frauen (live auf ORF Sport +) RODELN * 08:40 St. Moritz Weltcup-Finale: Doppelsitzer, 11:55 Uhr Männer (live auf ORF Sport +) TENNIS * 00:00 Melbourne Finale beim ATP Cup heißt Russland - Italien (bis 13) * 01:00 Melbourne ATP-Turnier * 02:30 Melbourne WTA-Turnier Australian Open * Melbourne Thiem hofft in Melbourne auf neuerlich starken Auftritt (bis 12) LEICHTATHLETIK - 14:30 O/Linz ÖLV-Einladungs-Hallenmeeting BASKETBALL BSL/Platzierungsrunde/1. Runde * 17:30 B/Oberwart Unger Steel Oberwart Gunners - Swans Gmunden * 19:00 N/St. Pölten SKN St. Pölten - Kapfenberg Bulls (live auf Sky) HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/10. Runde * 19:30 Wien HC Fivers WAT Margareten - HC Linz AG spusu Liga/Hauptrunde/11. Runde * 19:30 N/Krems Erber UHK Krems - HSG Remus Bärnbach/Köflach WHA/12. Runde * 18:00 K/Ferlach SC witasek Ferlach/Feldkirchen - Perchtoldsdorf Devils VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/17. Runde * 16:30 T/Innsbruck TI-abc-fliesen-volley - SG VB NÖ Sokol/Post * 17:30 O/Linz ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg - TSV Sparkasse Hartberg * 17:30 S/Hallein/Rif PSV VBG Salzburg - UVC Holding Graz DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang 2/19. Runde * 16:30 K/Klagenfurt VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt - TJ Sokol Wien V * 18:00 O/Ried SG UVC Weberzeile Ried/Innkreis - VBC TLC Weiz MEVZA League/13. Runde * 17:00 Zagreb HAOK Mladost Zagreb - UVC Holding Graz GOLF * King Abdullah European Tour (mit Schwab, Wiesberger) Economic City * Scottsdale PGA-Tour - Straka verpasste Cut (Arizona)