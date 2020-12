SPORT - TAGESPROGRAMM am Sonntag, 06.12.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

SKI ALPIN * 10:00 Santa Caterina Herren-Riesentorlauf auf Montag verschoben - 11:30 St. Moritz +++ ABGESAGT +++ Weltcup-Super-G Damen FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/10. Runde * Wien Nach Samstag-Spielen: * Marsch nach 0:1 bei Admira: "Verstehe Leistung nicht" (APA0017) * Ilzers "schöner Abend": Sturm-Hoch hält an, Austria am Boden (APA0016) * Altach-Trainer Pastoor hat nach 0:4 die "Schnauze voll" (APA0015) * 14:30 ST/Hartberg TSV Prolactal Hartberg - SK Rapid Wien BILD * 14:30 T/Wattens WSG Swarovski Tirol - RZ Pellets WAC BILD * 17:00 O/Linz LASK - SV Guntamatic Ried BILD Bundesliga/Zweite Liga/12. Runde * 10:30 ST/Lafnitz SV Licht-Loidl Lafnitz - Blau Weiß Linz (live auf laola1.at) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/10. Runde * 15:30 Bremen Werder Bremen - VfB Stuttgart * 18:00 Gelsenkirchen Schalke 04 - Bayer Leverkusen Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/10. Runde * 13:30 Aue Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg * 13:30 Fortaleza FC Würzburger Kickers - SV Sandhausen * 13:30 Paderborn SC Paderborn - 1. FC Nürnberg Int. Ligen/England/Premier League/11. Runde * 13:00 West Bromwich West Bromwich - Crystal Palace * 15:15 Sheffield Sheffield United - Leicester City * 17:30 London Tottenham Hotspur - Arsenal * 20:15 Liverpool Liverpool - Wolverhampton Wanderers Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/13. Runde * 13:00 Lille OSC Lille - AS Monaco * 15:00 Angers Angers SCO - FC Lorient * 15:00 Bordeaux Girondins Bordeaux - Stade Brest * 15:00 Dijon Dijon FCO - AS St. Etienne * 15:00 Nantes FC Nantes - RC Straßburg * 17:00 Reims Stade de Reims - OGC Nizza * 21:00 Metz FC Metz - Olympique Lyon Int. Ligen/Italien/Serie A/10. Runde * 12:30 Verona Hellas Verona - Cagliari * 15:00 Parma Parma Calcio - Benevento * 15:00 Rom AS Roma - US Sassuolo * 15:00 Udine Udinese - Atalanta Bergamo * 18:00 Crotone Crotone - SSC Napoli * 20:45 Genua Sampdoria Genua - AC Milan Int. Ligen/Schweiz/Super League/10. Runde * 16:00 Luzern FC Luzern - Young Boys Bern * 16:00 Zürich FC Zürich - Lausanne Sport Int. Ligen/Spanien/La Liga/12. Runde * 14:00 Granada Granada - Huesca * 16:15 Pamplona CA Osasuna - Betis Sevilla * 18:30 Villarreal Villarreal - Elche * 21:00 Vitoria Gasteiz Alaves - Real Sociedad Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 49B WM 2022 in Katar * Wien Lostag für ÖFB-Team in der WM-Qualifikation GRAFIK (APA0012 SPORTLITERATUR * Wien Sport-Bücher unterm Christbaum - Thiem, Svindal und die 12 Tiroler (APA0014) SKI NORDISCH Skispringen * 16:00 Nischnij Tagil Herren-Weltcup (live auf ORF 1) BIATHLON * 12:45 Kontiolahti Weltcup: Staffel Männer (4x 7,5km) (live auf ORF Sport +) 15:15 Uhr Verfolgung Frauen (10km) RODELN * 09:35 Altenberg Weltcup: Herren (live auf ORF Sport +) 13:15 Uhr Team-Staffel MOTORSPORT * Monza Rallye Monza (letzter WM-Saisonlauf, letzte Etappe) Formel 1 * 18:10 Sakhir GP von Sakhir (live auf ORF 1 und Sky) SCHWIMMEN * Rotterdam Langbahn-Meeting (mit Öst.) LEICHTATHLETIK * 08:30 Valencia Valencia-Marathon (mit Pfeil) EISHOCKEY ICE/20. Runde * 17:30 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - HCB Südtirol Alperia ICE/21. Runde * 16:30 K/Villach EC Grand Immo VSV - Black Wings 1992 (live auf PULS 24) * 17:30 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - Bratislava Capitals BASKETBALL BDSL/7. Runde * 18:00 Wien Basket Flames Wien - BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg BSL/9. Runde * 17:30 Wien BC Hallmann Vienna - Swans Gmunden * 17:30 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - Unger Steel Oberwart Gunners * 17:30 ST/Graz UBSC Raiffeisen Graz - SKN St. Pölten HANDBALL WHA/11. Runde * 18:00 Wien MGA Fivers - BT Füchse Powersports (live auf ORF Sport +) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/11. Runde * 17:30 ST/Eisenerz SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz - SG VB NÖ Sokol/Post GOLF * Playa del PGA-Tour (mit Straka) Carmen * Sun City European Tour (mit Schwab) TISCHTENNIS Champions League * 10:00 O/Linz Finalturnier Frauen

