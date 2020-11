SPORT - TAGESPROGRAMM am Sonntag, 15.11.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

FUSSBALL * Wien Fußball entging Lockdown: "Letzter Lichtkegel in dunkler Landschaft" (APA0009) * Wien ÖFB hofft auf baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffes (APA0010) * Wien Nations League: Nach Samstag-Spielen (bis 13) Nations League/Liga A/Gruppe 1/5. Runde * 18:00 Amsterdam Niederlande - Bosnien-Herzegowina * 20:45 Rom Italien - Polen Nations League/Liga A/Gruppe 2/5. Runde * 20:45 Brüssel Belgien - England * 20:45 Kopenhagen Dänemark - Island Nations League/Liga B/Gruppe 1/5. Runde * 20:45 Wien Österreich - Nordirland (live auf ORF 1) BILD * 20:45 Bukarest Rumänien - Norwegen Nations League/Liga B/Gruppe 2/5. Runde * 15:00 Trnava (Tyrnau) Slowakei - Schottland * 20:45 Plzen (Pilsen) Tschechien - Israel Nations League/Liga B/Gruppe 3/5. Runde * 18:00 Istanbul Türkei - Russland * 20:45 Budapest Ungarn - Serbien Nations League/Liga B/Gruppe 4/5. Runde * 18:00 Cardiff Wales - Irland * 18:00 Sofia Bulgarien - Finnland Nations League/Liga C/Gruppe 2/5. Runde * 15:00 Skopje Nordmazedonien - Estland * 18:00 Batumi Georgien - Armenien Nations League/Liga C/Gruppe 3/5. Runde * 20:45 Chisinau Moldau - Griechenland * 20:45 Ljubljana Slowenien - Kosovo Nations League/Liga C/Gruppe 4/5. Runde * 18:00 Minsk Weißrussland - Litauen * 18:00 Tirana Albanien - Kasachstan Planet Pure Frauen-Bundesliga/9. Runde * 11:00 N/Neulengbach SV Neulengbach - FC Wacker Innsbruck * 11:00 V/Röthis FFC Vorderland - FC Skiny Südburgenland * 13:00 Wien SG USC Landhaus/Austria Wien - SK Sturm Graz Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 46B TENNIS * 13:00 London ATP Finals - Gruppe "London 2020" Thiem - Tsitsipas (nicht vor 15.00); Nadal - Rublew (nicht vor 21.00) (live auf Sky Sport Austria) WTA-Turnier * 12:30 O/Linz "Upper Austria Ladies Linz": Finale Doppel (live auf ORF Sport + und Eurosport) 15:00 Finale Einzel (TipsArena, Ziegeleistraße 76) BILD MOTORSPORT * 09:20 Valencia Motorrad-GP von Valencia (MotoGP/14:00 Uhr) (live auf ServusTV) Formel 1 * 11:10 Istanbul GP der Türkei (live auf ORF 1 und Sky) SCHWIMMEN - 12:00 Budapest Int. Swimming League: Halbfinale RADSPORT - Plowdiw Bahn-EM EISHOCKEY ICE/10. Runde * 17:30 Bratislava Bratislava Capitals - EC Grand Immo VSV ICE/14. Runde * 17:30 Wien spusu Vienna Capitals - Dornbirn Bulldogs ICE/15. Runde * 16:30 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - EC-KAC (live auf PULS 24) * 17:30 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - Moser Medical Graz99ers HANDBALL WHA/9. Runde * 18:00 Wien MGA Fivers - Perchtoldsdorf Devils VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/16. Runde * 16:00 ST/Graz UVC Holding Graz - SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz MEVZA League/5. Runde * 18:30 ST/Graz UVC Holding Graz - OK Calcit Kamnik GOLF * Augusta Dustin Johnson vor Schlussrunde vier Schläge voran (bis 11) * Augusta US Masters (mit Wiesberger) (Georgia)

