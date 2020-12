SPORT - TAGESPROGRAMM am Sonntag, 20.12.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion heute, Sonntag, u.a. berichten.

Diensthabende Vormittag: Gerald Widhalm Nachmittag: Alois Tschida Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at OLYMPIA * Wien ÖOC-Präsident Stoss: "Motivation kann man schlecht erkaufen" (Interview/APA0011) * Wien Tokio-Sportler wollen nach "Lockdown"-Jahr 2021 durchstarten (APA0018) SPORT * Washington Von totaler Kontrolle bis Laissez-faire - US-Sport in Corona-Zeiten (APA0017) SKI ALPIN * 10:00 Alta Badia Weltcup-Riesentorlauf Herren, 2. Durchgang 13:30 Uhr (live auf ORF 1) * 11:00 Val d'Isere Weltcup-Super-G Damen (live auf ORF 1) FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/12. Runde * Wien Sieg bei Admira "Genugtuung" für Rapid - Wiener "oben dabei" (APA0020) * Graz Sturms Lauf führt Grazer widerwillig in die Winterpause (APA0019) * 14:30 S/Salzburg Red Bull Salzburg - RZ Pellets WAC BILD * 14:30 T/Wattens WSG Swarovski Tirol - SV Guntamatic Ried BILD * 17:00 Wien FK Austria Wien - LASK BILD Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/13. Runde * 15:30 Freiburg SC Freiburg - Hertha BSC Berlin * 18:00 Wolfsburg VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/13. Runde * 13:30 Hamburg St. Pauli - Fortuna Düsseldorf * 13:30 Nürnberg 1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue * 13:30 Sandhausen SV Sandhausen - Holstein Kiel Int. Ligen/England/Premier League/14. Runde * 13:00 Brighton Brighton and Hove Albion - Sheffield United * 15:15 London Tottenham Hotspur - Leicester City * 17:30 Manchester Manchester United - Leeds United * 20:15 West Bromwich West Bromwich - Aston Villa Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/16. Runde * 13:00 Brest Stade Brest - Montpellier HSC * 15:00 Dijon Dijon FCO - AS Monaco * 15:00 Nantes FC Nantes - Angers SCO * 15:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - Nimes Olympique * 15:00 Straßburg RC Straßburg - Girondins Bordeaux * 17:00 Lorient FC Lorient - Stade Rennes * 21:00 Lille OSC Lille - Paris St. Germain Int. Ligen/Italien/Serie A/13. Runde * 12:30 Turin Torino - Bologna * 15:00 Benevento Benevento - Genoa * 15:00 Cagliari Cagliari - Udinese * 15:00 Mailand Inter Mailand - Spezia Calcio * 15:00 Reggio Emilia US Sassuolo - AC Milan * 18:00 Bergamo Atalanta Bergamo - AS Roma * 20:45 Rom Lazio Rom - SSC Napoli Int. Ligen/Schweiz/Super League/13. Runde * 16:00 Lausanne Lausanne Sport - FC Luzern * 16:00 Sion FC Sion - FC Vaduz * 16:00 Zürich FC Zürich - Servette FC Int. Ligen/Spanien/La Liga/14. Runde * 14:00 Vigo Celta de Vigo - Alaves * 16:15 Granada Granada - Betis Sevilla * 18:30 Cadiz FC Cadiz - Getafe * 21:00 Eibar Eibar - Real Madrid Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 51B SKI NORDISCH Langlauf * 12:45 Dresden Weltcup: Teamsprint Männer und Frauen Nordische Kombination * 11:00 ST/Ramsau am Weltcup Männer, 15:15 Uhr Langlauf (10 km) Dachstein (live auf ORF 1) BILD Skispringen * 16:00 Engelberg Herren-Weltcup (live auf ORF 1) BIATHLON * 12:00 T/Hochfilzen Weltcup: Massenstart Männer (15 km) (live auf ORF 1) 14:25 Massenstart Frauen (12,5 km) BILD SNOWBOARD - 12:30 ST/Lachtal Junioren-WM: Parallel-Riesentorlauf SKI FREESTYLE * 12:00 Val Thorens Weltcup: Ski Cross (live auf ORF Sport +) BOB * 10:00 T/Innsbruck Weltcup: Zweier Männer (live auf ORF Sport +) BILD RODELN * 08:25 Winterberg Weltcup: Herren 12:00 Sprint (live auf ORF Sport +) SCHWIMMEN - 09:00 ST/Graz Einladungsturnier "ANOROC" (Olympia- Qualifikationsmeeting) EISHOCKEY Frauen/Länderspiel * 12:30 K/Villach Österreich - Slowakei (live auf Laola1) ICE/26. Runde * 16:30 Wien spusu Vienna Capitals - HCB Südtirol Alperia (live auf PULS 24) * 17:30 K/Klagenfurt EC-KAC - HC TWK Innsbruck "Die Haie" * 19:00 Bratislava Bratislava Capitals - EC Grand Immo VSV BASKETBALL BSL/12. Runde * 17:30 N/Klosterneubu- BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes - BC rg Hallmann Vienna * 17:30 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - SKN St. Pölten HANDBALL Frauen * 18:00 Herning EM: Finale (live auf ORF Sport +) Männer/European Cup/3. Runde * 16:00 N/Maria SG Insignis Handball Westwien - HC Berchem Enzersdorf (LUX) (live auf ORF Sport +) WHA/22. Runde * 15:00 N/Eggenburg UHC Eggenburg - UHC Müllner Bau Stockerau (live auf Laola1) VOLLEYBALL MEVZA League * 17:00 N/Zwettl Union Raiffeisen Waldviertel - OK Calcit Kamnik TURNEN * 13:00 Mersin Kunstturn-EM der Frauen - Geräte-Finali (mit Hämmerle) DARTS - 13:00 London WM -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------