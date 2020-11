SPORT - TAGESPROGRAMM am Sonntag, 22. November 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

TENNIS * London Medwedew Finalgegner von Thiem in London (APA0001) GRAFIK * 16:30 London ATP Finals: Finale Doppel Melzer/Roger- Vasselin - Koolhof/Mektic, Einzel-Finale Thiem - Medwedew (nicht vor 19.00 Uhr) (live auf Sky) SKI ALPIN * 10:15 Levi Weltcup-Slalom Damen, 2. Durchgang 13:15 Uhr (live auf ORF 1) FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/8. Runde * Wien LASK-Frust nach 1:1, WAC ließ Corona erfolgreich hinter sich (APA0017) * Salzburg Salzburg vor Gastspiel bei Bayern mit "peinlichem" Auftritt (APA0018) * 14:30 Wien FK Austria Wien - spusu SKN St. Pölten BILD * 14:30 T/Wattens WSG Swarovski Tirol - FC Flyeralarm Admira BILD * 17:00 O/Ried im SV Guntamatic Ried - SK Rapid Wien Innkreis BILD Bundesliga/Zweite Liga/10. Runde * 10:30 Wien SK Rapid II - GAK (live auf Laola1) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/8. Runde * Berlin Nach Samstag-Spielen (bis 13.00) * 15:30 Freiburg SC Freiburg - FSV Mainz 05 * 18:00 Köln 1. FC Köln - Union Berlin Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/8. Runde * 13:30 Aue Erzgebirge Aue - Darmstadt 98 * 13:30 Fürth Greuther Fürth - Jahn Regensburg * 13:30 Hamburg Hamburger SV - VfL Bochum * 13:30 Würzburg FC Würzburger Kickers - Hannover 96 Int. Ligen/England/Premier League/9. Runde * 13:00 London Fulham - Everton * 15:00 Sheffield Sheffield United - West Ham * 17:30 Leeds Leeds United - Arsenal * 20:15 Liverpool Liverpool - Leicester City Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/11. Runde * 13:00 Nantes FC Nantes - FC Metz * 15:00 Dijon Dijon FCO - RC Lens * 15:00 Montpellier Montpellier HSC - RC Straßburg * 15:00 Reims Stade de Reims - Nimes Olympique * 17:00 Angers Angers SCO - Olympique Lyon * 21:00 Lille OSC Lille - FC Lorient Int. Ligen/Italien/Serie A/8. Runde * 12:30 Florenz ACR Fiorentina - Benevento * 15:00 Genua Sampdoria Genua - Bologna * 15:00 Mailand Inter Mailand - Torino * 15:00 Rom AS Roma - Parma Calcio * 15:00 Verona Hellas Verona - US Sassuolo * 18:00 Udine Udinese - Genoa * 20:45 Neapel SSC Napoli - AC Milan Int. Ligen/Schweiz/Super League/8. Runde * 16:00 Genf Servette FC - FC Lugano * 16:00 Sion FC Sion - FC Zürich * 16:00 St. Gallen FC St. Gallen - Lausanne Sport Int. Ligen/Spanien/La Liga/10. Runde * 14:00 Eibar Eibar - Getafe * 16:15 Cadiz FC Cadiz - Real Sociedad * 18:30 Granada Granada - Real Valladolid * 21:00 Vitoria Gasteiz Alaves - Valencia Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 47B SKI NORDISCH Skispringen * 16:00 Wisla Herren-Weltcup-Auftakt: Einzelbewerb (live auf ORF 1) MOTORSPORT * 10:00 Portimao Motorrad-GP von Portugal, 14:00 MotoGP (live auf ServusTV) EISHOCKEY ICE/13. Runde * 17:30 K/Klagenfurt EC-KAC - EC Red Bull Salzburg ICE/16. Runde * 17:30 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - Hydro Fehervar AV19 ICE/17. Runde * 16:30 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - Black Wings 1992 (live auf PULS 24) BASKETBALL BDSL/6. Runde * 15:00 O/Wels DBB LZ OÖ Linz-Wels - Basket Flames Wien * 17:00 N/Klosterneubu- BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg - UBSC- rg DBBC Graz BSL/8. Runde * 17:30 O/Gmunden Swans Gmunden - SKN St. Pölten * 17:30 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - BC Hallmann Vienna HANDBALL Frauen/European Cup/3. Runde/Rückspiel * 19:00 N/Wiener ROOMZ Hotels ZV Wiener Neustadt - Rincon Neustadt Fertilidad Malaga VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/9. Runde * 15:00 T/Innsbruck TI-abc-fliesen-volley - TSV Sparkasse Hartberg MEVZA League/6. Runde * 20:00 Kamnik OK Calcit Kamnik - SK Zadruga Aich/Dob GOLF * Sea Island PGA-Tour (mit Wiesberger/Abschlag 16:36 Uhr, Straka/16:25) BOB - 14:30 Sigulda Weltcup-Auftakt: Zweier Männer (ohne Öst.) (live auf ORF Sport +)