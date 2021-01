SPORT - TAGESPROGRAMM am Sonntag, 3. Jänner 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion, heute, Sonntag u.a. berichten:

Diensthabende Vormittag: Alois Tschida Nachmittag: Gerald Widhalm Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * 12:30 Zagreb Weltcup-Slalom Damen, 2. Durchgang 16:00 Uhr (live auf ORF 1) FUSSBALL Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/14. Runde * 15:30 Dortmund Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg * 18:00 München Bayern München - FSV Mainz 05 Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/12. Runde * 20:30 Würzburg FC Würzburger Kickers - St. Pauli Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/14. Runde * 13:30 Aue Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig * 13:30 Fürth Greuther Fürth - St. Pauli * 13:30 Hamburg Hamburger SV - Jahn Regensburg * 13:30 Hannover Hannover 96 - SV Sandhausen * 13:30 Kiel Holstein Kiel - VfL Osnabrück Int. Ligen/England/Premier League/17. Runde - 13:00 Burnley +++ VERSCHOBEN +++ Burnley - Fulham * 15:15 Newcastle upon Newcastle United - Leicester City Tyne * 17:30 London Chelsea - Manchester City Int. Ligen/Italien/Serie A/15. Runde * 12:30 Mailand Inter Mailand - Crotone * 15:00 Bergamo Atalanta Bergamo - US Sassuolo * 15:00 Cagliari Cagliari - SSC Napoli * 15:00 Cesena Spezia Calcio - Hellas Verona * 15:00 Florenz ACR Fiorentina - Bologna * 15:00 Genua Genoa - Lazio Rom * 15:00 Parma Parma Calcio - Torino * 15:00 Rom AS Roma - Sampdoria Genua * 18:00 Benevento Benevento - AC Milan * 20:45 Turin Juventus Turin - Udinese Int. Ligen/Spanien/La Liga/17. Runde * 14:00 Bilbao Athletic Bilbao - Elche * 16:15 Vitoria Gasteiz Alaves - Atletico Madrid * 18:30 Eibar Eibar - Granada * 18:30 San Sebastian Real Sociedad - CA Osasuna * 21:00 Huesca Huesca - FC Barcelona Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 53B SKI NORDISCH Langlauf * 11:35 Val Müstair Tour de Ski: Verfolgung klassisch Männer, 15 km; 15:25 Uhr: Verfolgung klassisch Frauen, 10 km (live auf ORF Sport +) Skispringen * 13:30 T/Innsbruck Vierschanzentournee: 3. Bewerb (live auf ORF 1) BILD * T/Innsbruck "Vier normale Sprünge" trennen Granerud vom Tournee-Sieg (bereits versendet/APA0014) RODELN * 09:20 Königssee Weltcup: Frauen; 12:40 Uhr: Team-Staffel (live auf ORF Sport +) MOTORSPORT * Bischa Rallye Dakar in Saudi Arabien EISHOCKEY ICE/32. Runde * 16:30 K/Klagenfurt EC-KAC - EC Grand Immo VSV (live auf PULS 24) * 16:30 Bozen HCB Südtirol Alperia - Dornbirn Bulldogs * 17:30 Wien spusu Vienna Capitals - Hydro Fehervar AV19 * 17:30 O/Linz Black Wings 1992 - Bratislava Capitals * 17:30 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - EC Red Bull Salzburg U20/WM * Edmonton USA, Russland, Finnland und Kanada im Viertelfinale (bis 11.00) BASKETBALL BSL/15. Runde * 17:30 N/Klosterneubu- BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes - rg Kapfenberg Bulls DARTS * 20:30 London WM: Finale Price - Anderson (live auf Sport1 und DAZN) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------