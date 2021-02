SPORT - TAGESPROGRAMM am Sonntag, 7. Februar 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA heute, Sonntag, 7. Februar 2021, u.a. berichten.:

ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Siebenhofer vor Kombi-Auftakt: d'Ampezzo "Wird eine ganz andere WM" (bis 14.00) * Cortina Vorschau Alpine Kombination Damen d'Ampezzo (bis 18.00) * Cortina Kriechmayr und Mayer stehen zur d'Ampezzo Favoritenrolle im Super-G (APA0017) * 18:00 Cortina Eröffnungsfeier d'Ampezzo --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Club-WM/Halbfinale * 19:00 Doha Palmeiras Sao Paulo - Tigres UANL (live auf ORF Sport +) Club-WM/Spiel um Platz 5 * 16:00 Doha Ulsan Hyundai FC - Al Duhail SC (live auf DAZN) Cup/UNIQA ÖFB Cup * 16:45 Wien Auslosung Halbfinale (live auf ORF 1) Cup/UNIQA ÖFB Cup/Viertelfinale * 17:00 O/Pasching LASK - SK Austria Klagenfurt (live auf ORF 1) BILD * S/Salzburg Salzburg mit "Balance" im Cup zum nächsten Zu-Null-Sieg (APA0018) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/20. Runde * 15:30 Sinsheim TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt * 18:00 Bielefeld Arminia Bielefeld - Werder Bremen Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/20. Runde * 13:30 Fürth Greuther Fürth - FC Würzburger Kickers * 13:30 Karlsruhe Karlsruher SC - Jahn Regensburg * 13:30 Paderborn SC Paderborn - FC Heidenheim Int. Ligen/England/Premier League/23. Runde * 13:00 London Tottenham Hotspur - West Bromwich * 15:00 Wolverhampton Wolverhampton Wanderers - Leicester City * 17:30 Liverpool Liverpool - Manchester City * 20:15 Sheffield Sheffield United - Chelsea Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/24. Runde * 13:00 Brest Stade Brest - Girondins Bordeaux * 15:00 Montpellier Montpellier HSC - Dijon FCO * 15:00 Nimes Nimes Olympique - AS Monaco * 15:00 Nizza OGC Nizza - Angers SCO * 15:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - FC Metz * 17:00 Nantes FC Nantes - OSC Lille * 21:00 Marseille Olympique Marseille - Paris St. Germain Int. Ligen/Italien/Serie A/21. Runde * 12:30 Benevento Benevento - Sampdoria Genua * 15:00 Mailand AC Milan - Crotone * 15:00 Udine Udinese - Hellas Verona * 18:00 Parma Parma Calcio - Bologna * 20:45 Rom Lazio Rom - Cagliari Int. Ligen/Schweiz/Super League/19. Runde * 16:00 Basel FC Basel - FC Sion * 16:00 Bern Young Boys Bern - Lausanne Sport * 16:00 Genf Servette FC - FC Luzern Int. Ligen/Spanien/La Liga/22. Runde * 14:00 San Sebastian Real Sociedad - FC Cadiz * 16:15 Bilbao Athletic Bilbao - Valencia * 18:30 Pamplona CA Osasuna - Eibar * 21:00 Sevilla Betis Sevilla - FC Barcelona Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 5B SKI NORDISCH Langlauf * 12:45 Ulricehamn Weltcup: Teamsprint (live auf ORF Sport +) Nordische Kombination * 09:30 Klingenthal Weltcup Männer, 11:30 Uhr Langlauf (10 km) (live auf ORF 1) Skispringen * 12:15 O/Hinzenbach Frauen-Weltcup (live auf ORF 1) BILD * 14:30 Klingenthal Männer-Weltcup (live auf ORF 1) SNOWBOARD * 11:15 Bannoje Weltcup: Parallel-Slalom (live auf ORF Sport +) BOB WM * 14:30 Altenberg Zweier Männer (live auf ORF Sport +) RODELN * 10:05 St. Moritz Weltcup-Finale: Frauen, 13:20 Uhr Team- Staffel (live auf ORF Sport +) TENNIS * Melbourne Russland gewann ATP Cup - Comeback-Erfolg von Barty (APA0055) EISHOCKEY ICE/44. Runde * 16:30 K/Klagenfurt EC-KAC - Hydro Fehervar AV19 * 16:30 K/Villach EC Grand Immo VSV - HC TWK Innsbruck "Die Haie" (live auf PULS 24) * 16:30 O/Linz Black Wings Linz - HCB Südtirol Alperia * 16:30 S/Salzburg EC Red Bull Salzburg - Moser Medical Graz99ers * 16:30 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - iClinic Bratislava Capitals NHL * 18:00 Washington Washington Capitals - Philadelphia Flyers (Raffl) BASKETBALL NBA * Houston Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg in Houston bester Rebounder (APA0042) BDSL/12. Runde * 15:00 O/Wels DBB LZ OÖ Linz-Wels - UBSC-DBBC Graz BSL/Platzierungsrunde/1. Runde * 17:30 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes BSL/Qualifikationsrunde/1. Runde * 17:30 Wien BC Hallmann Vienna - Vienna D.C. Timberwolves * 17:30 ST/Graz UBSC Raiffeisen Graz - Arkadia Traiskirchen Lions VOLLEYBALL MEVZA/13. Runde * 18:00 K/Bleiburg SK Zadruga Aich/Dob - OK Calcit Kamnik GOLF * King Abdullah European Tour (mit Schwab, Wiesberger) Economic City AMERICAN FOOTBALL Superbowl * Tampa (Florida) Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs (08.02. 00:30 Uhr) (live auf Puls 4 und Puls 24)