SPORT - TAGESPROGRAMM für Sonntag, 21.02.21

--------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Abschlussstatistiken, Sprüche der WM, Tag d'Ampezzo für Tag GRAFIK * Cortina Furiose Liensberger neuer Star am Slalom- Himmel (APA0017) d'Ampezzo * 10:00 Cortina Slalom Herren, 2. Durchgang 13:30 Uhr (live d'Ampezzo auf ORF 1) BILD --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/18. Runde * Wien Austria wechselhaft: Auf "Kinderfußball" folgte Torparade (APA0018) * 14:30 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - LASK Enzersdorf BILD * 14:30 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - RZ Pellets WAC BILD * 17:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien BILD Bundesliga/Zweite Liga/15. Runde * 10:30 K/Klagenfurt SK Austria Klagenfurt - SK Rapid II (live auf laola1.tv) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/22. Runde * 13:30 Augsburg FC Augsburg - Bayer Leverkusen * 15:30 Berlin Hertha BSC Berlin - RB Leipzig * 18:00 Sinsheim TSG Hoffenheim - Werder Bremen Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/22. Runde * 13:30 Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 * 13:30 Karlsruhe Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg * 13:30 Würzburg FC Würzburger Kickers - Hamburger SV Int. Ligen/England/Premier League/25. Runde * 13:00 London West Ham - Tottenham Hotspur * 15:00 Birmingham Aston Villa - Leicester City * 17:30 London Arsenal - Manchester City * 20:00 Manchester Manchester United - Newcastle United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/26. Runde * 13:00 Montpellier Montpellier HSC - Stade Rennes * 15:00 Lens RC Lens - Dijon FCO * 15:00 Nimes Nimes Olympique - Girondins Bordeaux * 15:00 Nizza OGC Nizza - FC Metz * 15:00 Straßburg RC Straßburg - Angers SCO * 17:00 Lorient FC Lorient - OSC Lille * 21:00 Paris Paris St. Germain - AS Monaco Int. Ligen/Italien/Serie A/23. Runde * 12:30 Parma Parma Calcio - Udinese * 15:00 Mailand AC Milan - Inter Mailand * 18:00 Bergamo Atalanta Bergamo - SSC Napoli * 20:45 Benevento Benevento - AS Roma Int. Ligen/Schweiz/Super League/21. Runde * 16:00 Bern Young Boys Bern - Servette FC * 16:00 Lugano FC Lugano - FC Luzern * 16:00 Zürich FC Zürich - FC Sion Int. Ligen/Spanien/La Liga/24. Runde * 14:00 Barcelona FC Barcelona - FC Cadiz * 16:15 San Sebastian Real Sociedad - Alaves * 18:30 Huesca Huesca - Granada * 21:00 Bilbao Athletic Bilbao - Villarreal Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 7B BIATHLON WM * 12:30 Pokljuka Massenstart Frauen (12,5 km), 15:15 Uhr Massenstart Männer (15 km) (live auf ORF 1) TENNIS * 09:30 Melbourne Australian Open - Herren-Finale Djokovic - Medwedew; davor Herren-Doppel-Finale (05:00 Uhr) (live auf Eurosport, ServusTV) * Melbourne Australian-Open-Siegerin Osaka will Mädchen inspirieren (APA0016) RADSPORT * Abu Dhabi UAE-Tour (World Tour), mit Öst. LEICHTATHLETIK * 13:00 O/Linz Hallen-Staatsmeisterschaften EISHOCKEY ICE/Platzierungsrunde/4. Runde * 16:00 S/Salzburg EC Red Bull Salzburg - Hydro Fehervar AV19 * 17:30 K/Klagenfurt EC-KAC - HCB Südtirol Alperia ICE/Qualifikationsrunde/4. Runde * 17:30 O/Linz Black Wings 1992 - iClinic Bratislava Capitals * 17:30 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - Dornbirn Bulldogs (live auf PULS 24) * 17:30 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - EC Grand Immo VSV BASKETBALL BDSL/13. Runde * 17:00 ST/Graz UBSC-DBBC Graz - BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg * 18:00 Wien Basket Flames Wien - DBB LZ OÖ Linz-Wels EM-Qualifikation * 19:00 Kiew Ungarn - Österreich (live auf LiveBasketball.Tv) VOLLEYBALL Austrian Volley Cup/Damen/Finale * 17:35 K/Bleiburg ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg - UVC Holding Graz (live auf ORF Sport +) Austrian Volley Cup/Herren/Finale * 20:20 K/Bleiburg SK Zadruga Aich/Dob - VCA Amstetten NÖ (live auf ORF Sport +) GOLF * Pacific PGA-Tour (mit Straka) Palisades (Kalifornien) SEGELN - 04:00 Auckland Luna Rossa segelt um den America's Cup (bis 11)

