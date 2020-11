SPORT - TAGESPROGRAMM, Samstag, 14.11.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion heute, Samstag, u.a. berichten.

Diensthabende Vormittag: Gerald Widhalm Nachmittag: Manuel Zankl Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at FUSSBALL Cup/UNIQA ÖFB Cup/2. Runde * 15:00 ST/Allerheiligen SV Allerheiligen - SKU Ertl Glas Amstetten bei Wildon * 16:00 T/Innsbruck SVG Reichenau-Innsbruck - FC Blau-Weiß Linz Cup/UNIQA ÖFB Cup/Achtelfinale * 20:25 Wien FAC Wien - SK Austria Klagenfurt (live auf ORF Sport +) Länderspiel * 21:00 N/Wiener Mexiko - Südkorea Neustadt Nations League/Liga A/Gruppe 3/5. Runde * 20:45 Lissabon Portugal - Frankreich * 20:45 Solna Schweden - Kroatien Nations League/Liga A/Gruppe 4/5. Runde * 20:45 Basel Schweiz - Spanien * 20:45 Leipzig Deutschland - Ukraine Nations League/Liga B/Gruppe 1/5. Runde * Wien Vor Österreich - Nordirland (bis 15) * Wien Nations-League-Gruppensieg hätte für ÖFB-Team doppelten Wert (APA0008) * 12:15 Wien Online-PK ÖFB vor Spiel gegen Nordirland (via Zoom) - 17:30 Wien Training ÖFB vor Spiel gegen Nordirland 15 min offen für Medien * 19:25 Wien PK Nordirland vor Spiel gegen ÖFB-Team (Medienzentrum Happel-Stadion) Nations League/Liga C/Gruppe 1/5. Runde * 18:00 Baku Aserbaidschan - Montenegro * 18:00 Nikosia Zypern - Luxemburg Nations League/Liga D/Gruppe 1/5. Runde * 15:00 Ta'Qali Malta - Andorra * 18:00 Riga Lettland - Färöer Nations League/Liga D/Gruppe 2/5. Runde * 15:00 Serravalle San Marino - Gibraltar Planet Pure Frauen-Bundesliga/9. Runde * 14:00 N/Horn SV Horn - SKV Altenmarkt * 14:00 S/Bergheim FC Bergheim - spusu SKN St. Pölten Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 46B WM-Qualifikation/Südamerika * Sao Paulo Brasilien tat sich gegen Venezuela beim 1:0 schwer (bis 13) BIATHLON * S/Salzburg Virtueller IBU-Kongress mit WM-Vergaben 2024 und 2025 TENNIS ATP Finals * London Thiems gefundene Hartplatz-Liebe als Erfolgsschlüssel (APA0011) * Sofia ATP-Turnier (Finale Sinner - Pospisil/nicht vor 15.00) WTA-Turnier * 14:30 O/Linz "Upper Austria Ladies Linz": Halbfinali Einzel und ein Doppel-Halbfinale (live auf ORF Sport + und Eurosport) (TipsArena, Ziegeleistraße 76) MOTORSPORT Formel 1 * 13:00 Istanbul GP der Türkei: Qualifikation (live auf ORF 1 und Sky) RADSPORT - Plowdiw Bahn-EM EISHOCKEY ICE/15. Runde * 17:30 O/Linz Black Wings 1992 - Dornbirn Bulldogs BASKETBALL BDSL/5. Runde * 16:00 K/Klagenfurt KOS Celovec Damen - Vienna United PSV Capricorns HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/10. Runde * 18:00 V/Hard Alpla HC Hard - SG Insignis Handball Westwien (live auf laola1.at) * 19:00 ST/Köflach HSG Remus Bärnbach/Köflach - SC kelag Ferlach * 19:30 ST/Graz HSG Holding Graz - Bregenz Handball - 20:00 Wien +++ VERSCHOBEN +++ HC Fivers WAT Margareten - HC Linz AG WHA/2. Runde * 18:00 K/Ferlach SC witasek Ferlach/Feldkirchen - UHC Eggenburg WHA/9. Runde * 18:00 V/Feldkirch HC Sparkasse BW Feldkirch - UHC Eggenburg * 19:00 Wien WAT Atzgersdorf - BT Füchse Powersports * 19:00 N/Maria Hypo NÖ - SC witasek Ferlach/Feldkirchen Enzersdorf * 19:00 N/Stockerau UHC Müllner Bau Stockerau - SSV Dornbirn Schoren * 19:00 N/Wiener Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt - HIB Neustadt Handball Graz VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/8. Runde * 17:00 T/Innsbruck VC Tirol - SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn * 19:00 ST/Hartberg TSV Sparkasse Hartberg - ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang/9. Runde * 17:00 Wien TJ Sokol Wien V - VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt * 18:00 O/Ried SG UVC Weberzeile Ried/Innkreis - VBC TLC Weiz GOLF * Augusta US Masters (mit Wiesberger/2. Runde noch nicht fertig) (Georgia) TISCHTENNIS * Weihai Herren-Weltcup - Gardos im Achtelfinale klar out (APA0050) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------