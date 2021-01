SPORT - TAGESPROGRAMM von Donnerstag, 07.01.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Sport - Termine am Donnerstag, 07. Jänner 2021 SKI ALPIN * 11:30 T/St. Anton Training Weltcup-Abfahrt Damen BILD * 13:00 T/St. Anton 3. Sportgipfel Tirol mit Online-PK Lebensraum Tirol Holding GmbH "Alpine Sportstrategie Tirol" u.a. mit LHStv. Geisler (ÖVP), Margreiter (GF Lebensraum Tirol Holding) https://sportgipfel.tirol/at/index.php (Zugangslink kann über presse@stantonamarlberg.com angefordert werden) (arlberg-well.com, Hannes-Schneider-Weg 11) SI CI WI * Adelboden Vor Herren-Weltcup (bis 13.00) FUSSBALL Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 1A SKI NORDISCH Skispringen * S/Bischofshofen Nach Vierschanzentournee (bis 12.00) * S/Bischofshofen Kontroll-Boykott brachte Schlierenzauer Rüge ein (APA069) SNOWBOARD * 13:35 ST/Kreischberg Weltcup: Big Air (Qualifikation Damen) SKI FREESTYLE * 11:05 ST/Kreischberg Weltcup: Big Air (Qualifikation) MOTORSPORT * Al Qaisumah Rallye Dakar in Saudi-Arabien, 5. Etappe: Riad - Al Qaisumah HANDBALL * St/Graz Auf ÖHB-Männer wartet vor WM noch viel Arbeit (APA066) TENNIS - Abu Dhabi WTA-Turnier - Antalya ATP-Turnier - Delray Beach ATP-Turnier (Florida) JUDO * 10:00 O/Linz Medien-Termin u.a. zum Amtsantritt von ÖJV- Headcoach Bönisch und zum World Judo Masters in Doha mit u.a. dem Nationalteam, LR Achleitner, ÖJV-Sportdir. Moser Foto-, Film- und Interview-Möglichkeit (Olympiazentrum Sportland Oberösterreich, Forum, 1. Stock, Auf der Gugl 30) SPORT ALLGEMEIN - 18:00 T/St. Anton 3. Sportgipfel-Talk "Superhelden ohne Publikum - Spitzensport in Zeiten von Corona" mit Antonitsch, Höll, Krauß, Raich, Scherer (live auf ORF Sport +)