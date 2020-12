SPORT - TAGESPROGRAMM von Donnerstag, 16. Dezember 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Günther Lehner Nachmittag: Thomas Schrenk Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * St. Christina/- Max Franz und sein Wohlfühl-Ort Gröden: "Das brauche ich jetzt" (APA035) Gröden * Val d'Isere Schmidhofer über Covid-Folgen: "Wie Gehirnerschütterung" (APA036) * 10:30 Val d'Isere Training Weltcup-Abfahrt Damen * 11:45 St. Christina/- Training Weltcup-Abfahrt Herren Gröden FUSSBALL * 19:00 Zürich FIFA Bekanntgabe Weltfußballer 2020 (virtuell) Bundesliga/Tipico Bundesliga/12. Runde - 13:00 V/Altach PK Cashpoint SCR Altach vor Spiel gegen TSV Prolactal Hartberg mit Trainer Pastoor (Cashpoint Arena, Medienraum, Schnabelholz 1) - 13:30 ST/Graz Virtuelle PK SK Puntigamer Sturm Graz vor Spiel gegen spusu SKN St. Pölten mit Trainer Ilzer Cup/UNIQA ÖFB Cup/Achtelfinale * Salzburg Salzburg war für Rapid im Cup wieder einmal Nummer zu groß (APA037) * Linz Eggestein-Triplepack beim Abschied vom alten Linzer Stadion (APA038) Frauen/Champions League/Runde der letzten 32/Rückspiel * 20:15 Zürich FC Zürich - SKN St. Pölten Frauen (live auf ORF Sport +) Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/12. Runde * 20:30 Aue Erzgebirge Aue - Karlsruher SC Int. Ligen/England/Premier League/13. Runde * 19:00 Birmingham Aston Villa - Burnley * 21:00 Sheffield Sheffield United - Manchester United Int. Ligen/Italien/Serie A/12. Runde * 20:45 Rom AS Roma - Torino Int. Ligen/Schweiz/Super League/12. Runde * 18:15 Vaduz FC Vaduz - Lausanne Sport * 20:30 Genf Servette FC - FC Sion Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 51A SKISPRINGEN * Ramsau Iraschko-Stolz demütig in Corona-Zeiten (APA089) NORDISCHE KOMBINATION * Ramsau Heim-Weltcup in Ramsau als Jagd auf Riiber (APA034) BIATHLON * 14:15 T/Hochfilzen Weltcup: Sprint Männer (10 km) (live auf ORF 1) BILD SNOWBOARD * 13:00 Carezza Weltcup: Parallel-Riesentorlauf (live auf ORF Sport +) SCHWIMMEN - 15:30 ST/Graz Einladungsturnier "ANOROC" (Olympia- Qualifikationsmeeting) EISHOCKEY ICE/25. Runde * 18:30 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - Black Wings 1992 * 19:15 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - EC-KAC HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/15. Runde * 18:00 O/Linz HC Linz AG - HSG Remus Bärnbach/Köflach (live auf laola1.at) WHA/11. Runde * 18:00 Wien WAT Atzgersdorf - Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt (live auf ORF Sport +) TISCHTENNIS Champions League - 17:00 Düsseldorf Finalturnier Männer: Halbfinali SPORT ALLGEMEIN * Wien Sprüche 2020 (4 Teile) TURNEN * 12:45 Mersin Kunstturn-EM der Frauen (mit Hämmerle) DARTS - 13:00 London WM OLYMPIA * 16:00 Lausanne Bekanntgabe des CAS-Urteils zum Olympia- Ausschluss Russlands wegen Staatsdopings -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------