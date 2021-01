SPORT - TAGESPROGRAMM von Freitag, 08.01.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

SKI ALPIN * T/St. Anton St. Anton freut sich über Comeback und denkt an WM 2035 (APA0029) * 11:45 T/St. Anton Training Weltcup-Abfahrt Damen und Rennvorschau (live auf ORF 1) BILD * 10:30 Adelboden Weltcup-Riesentorlauf Herren, 2. Durchgang 13:30 Uhr (live auf ORF 1) FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga - Umag Trainingslager SK Sturm Graz (bis 14.1.) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/15. Runde * 20:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Bayern München * Wien Vorschau Wochenend-Spiele Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/15. Runde * 18:30 Karlsruhe Karlsruher SC - Greuther Fürth * 18:30 Sandhausen SV Sandhausen - FC Heidenheim Int. Ligen/Spanien/La Liga/18. Runde * 21:00 Vigo Celta de Vigo - Villarreal Int. Ligen/Italien * Rom AS Roma will Spitzenduo mit Sieg im Schlager näher rücken (APA0030) SKI NORDISCH Langlauf * 13:15 Val di Fiemme Tour de Ski: Massenstart klassisch Männer, 15 km (live auf ORF Sport +) 15:35 Uhr Massenstart klassisch Frauen, 10 km Skispringen * 16:15 Titisee- Herren-Weltcup Qualifikation Neustadt BIATHLON * 11:30 Oberhof Weltcup: Sprint Frauen (7,5 km) (live auf ORF Sport +) 14:15 Uhr Sprint Männer (10 km) (live auf ORF 1) SKI FREESTYLE * 18:00 ST/Kreischberg Weltcup: Big Air (live auf ORF 1) BILD SKELETON * 10:00 Winterberg EM: Männer, 14:30 Uhr Frauen (live auf ORF Sport +) RODELN * Sigulda Österreichs Kunstbahn-Asse auf schwierigem Terrain um EM-Ehre (APA0026) BASKETBALL * Los Angeles San Antonio gewann 118:109 bei NBA-Champion Lakers (APA0078) AMERICAN FOOTBALL * Wien Erste Play-off-Runde in NFL mit Bills und altem Brady (APA0025) TENNIS - Abu Dhabi WTA-Turnier - Antalya ATP-Turnier - Delray Beach ATP-Turnier (Florida) MOTORSPORT * Ha'il Rallye Dakar in Saudi-Arabien, 6. Etappe: Al Qaisumah - Ha'il EISHOCKEY ICE/34. Runde * 16:30 S/Salzburg EC Red Bull Salzburg - Bratislava Capitals * 19:15 K/Villach EC Grand Immo VSV - Dornbirn Bulldogs * 19:15 O/Linz Black Wings 1992 - EC-KAC * 19:15 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - spusu Vienna Capitals (live auf Sky) * 19:15 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - Hydro Fehervar AV19