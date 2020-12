SPORT - TAGESPROGRAMM von Freitag, 18.12.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

SKI ALPIN * 10:00 N/Semmering PK anl. dem 25. Damen-Weltcup am Semmering mit Danninger, Dorfmeister, Steiner, Babushchak Anmeldung unter weltcup@wsv-semmering.at * 10:30 Val d'Isere Weltcup-Abfahrt Damen (live auf ORF 1) * 11:45 St. Christina/- Weltcup-Super-G Herren (live auf ORF 1) Gröden FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/12. Runde * Wien Vorschau 12. Runde * 12:30 Wien Virtuelle PK FK Austria Wien vor Spiel gegen LASK Anmeldung unter c.pflug@fk-austria.at * 13:00 S/Salzburg Virtuelle PK Red Bull Salzburg vor Spiel gegen RZ Pellets WAC mit Trainer Marsch und einem Spieler Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/13. Runde * 20:30 Berlin Union Berlin - Borussia Dortmund (live auf ZDF und DAZN) Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/13. Runde * 18:30 Bochum VfL Bochum - FC Heidenheim * 18:30 Regensburg Jahn Regensburg - Hannover 96 Int. Ligen/Spanien/La Liga/14. Runde * 21:00 Bilbao Athletic Bilbao - Huesca SKI NORDISCH Nordische Kombination * 09:45 ST/Ramsau am Weltcup Frauen, 13:45 Uhr Langlauf (5 km) Dachstein (live auf ORF 1) BILD Skispringen * 15:40 ST/Ramsau am Weltcup Frauen (live auf ORF 1) Dachstein BILD * 18:00 Engelberg Herren-Weltcup Qualifikation BIATHLON * 14:15 T/Hochfilzen Weltcup: Sprint Frauen (7,5 km) (live auf ORF 1) BILD SKELETON * 09:30 T/Innsbruck Weltcup: Männer (live auf ORF Sport +) 13:30 Uhr Frauen BILD MOTORSPORT * 17:00 Paris FIA-Ehrung der Titelgewinner 2020 17.00 PK mit F2-Weltmeister Mick Schumacher 17.30 PK mit F1-Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes-Teamchef Toto Wolff 17.50 PK mit FIA-Chef Jean Todt SCHWIMMEN - 09:00 ST/Graz Einladungsturnier "ANOROC" (Olympia- Qualifikationsmeeting) EISHOCKEY ICE/25. Runde * 19:15 Wien spusu Vienna Capitals - Dornbirn Bulldogs (live auf Sky) * 19:15 K/Villach EC Grand Immo VSV - EC Red Bull Salzburg HANDBALL Frauen * 18:00 Herning EM: Halbfinale 1 20:30 Uhr Halbfinale 2 spusu Liga/Hauptrunde/15. Runde * 18:30 N/Krems Erber UHK Krems - SC kelag Ferlach (live auf Laola1) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/14. Runde * 17:55 O/Linz ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg - PSV VBG Salzburg (live auf ORF Sport +) DenizBank Volley League/Männer/Top-Runde/1. Runde * 20:25 N/Amstetten VCA Amstetten NÖ - UVC Holding Graz (live auf ORF Sport +) BASKETBALL * Houston San Antonio verlor auch drittes Testspiel vor NBA-Start (APA0020) SEGELN - 03:12 Auckland Vorrunde zum 36. America's Cup (live auf ServusTV) TISCHTENNIS Champions League * 20:30 Düsseldorf Finalturnier Männer: Finale DARTS - 13:00 London WM