SPORT - TAGESPROGRAMM von Freitag, 5.2.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Stefan Grüneis Nachmittag: Gerald Widhalm Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at --------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina ÖSV-Team ohne Goldesel Hirscher, mit Damen d'Ampezzo in Nöten (APA0018) GRAFIK * Mögliche Abräumer der anderen Nationen (APA0026) --------------------------------------------------------------------- SKI ALPIN * 11:30 Garmisch- Weltcup-Abfahrt Herren (live auf ORF 1) Partenkirchen FUSSBALL Cup/UNIQA ÖFB Cup/Viertelfinale * Wien Vorschau Wochenend-Spiele * 12:00 Wien Online-PK FK Austria Wien vor Spiel gegen Red Bull Salzburg mit Trainer Stöger * 13:00 O/Pasching PK LASK vor Spiel gegen SK Austria Klagenfurt mit u. a. Trainer Thalhammer, einem Spieler * 18:00 ST/Kapfenberg KSV 1919 - RZ Pellets WAC (live auf ORF Sport +) BILD * 20:30 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - First Vienna FC 1894 (live auf ORF Sport +) BILD Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/20. Runde * 20:30 Berlin Hertha BSC Berlin - Bayern München Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/20. Runde * 18:30 Aue Erzgebirge Aue - Hamburger SV * 18:30 Hamburg St. Pauli - SV Sandhausen Int. Ligen/Italien/Serie A/21. Runde * 20:45 Florenz ACR Fiorentina - Inter Mailand Int. Ligen/Spanien/La Liga/22. Runde * 21:00 Vitoria Gasteiz Alaves - Real Valladolid Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 5A SKI NORDISCH Skispringen * 13:30 O/Hinzenbach Frauen-Weltcup (live auf ORF 1) BILD BOB WM * 10:30 Altenberg Zweier Frauen (live auf ORF Sport +) TENNIS * Melbourne Thiem beginnt bei Australian Open gegen Kasachen Kukuschkin (APA0036) GRAFIK * 07:30 Melbourne ATP Cup mit Österreich - Frankreich (1. Match) (live auf ServusTV und Sky) * Melbourne ATP-Turnier * Melbourne WTA-Turnier EISHOCKEY ICE/43. Runde * 19:15 Wien spusu Vienna Capitals - EC-KAC * 19:15 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - Dornbirn Bulldogs * 19:15 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - Black Wings Linz * 19:15 Bozen HCB Südtirol Alperia - EC Grand Immo VSV * 19:15 Bratislava iClinic Bratislava Capitals - EC Red Bull Salzburg HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/17. Runde * 18:30 ST/Graz HSG Holding Graz - SC kelag Ferlach (live auf laola1.tv) GOLF * 05:10 King Abdullah European Tour (mit Schwab/Abschlag 06:20 Economic City Uhr, Wiesberger/Abschlag 10:10 Uhr) * 15:20 Scottsdale PGA-Tour (mit Straka/Abschlag 16:40 Uhr) (Arizona) AMERICAN FOOTBALL * Tampa (Florida) NFL-Hoffnung Schaffer sieht Chiefs in Super Bowl im Vorteil (APA0024) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------