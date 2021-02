SPORT - TAGESPROGRAMM von Mittwoch, 17.02.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Thomas Schrenk Nachmittag: Franz Egger Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at Sport - Termine am Mittwoch, 17. Februar 2021 --------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Parallelbewerb als Faschingsscherz? - FIS: d'Ampezzo "War nicht fair" (APA095) * Cortina Nach Liensberger-Gold im Parallelbewerb d'Ampezzo GRAFIK * Cortina Vorschau Riesentorlauf Damen d'Ampezzo * 12:15 Cortina Parallel-Teambewerb (live auf ORF 1) d'Ampezzo BILD --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Champions League/Achtelfinale/Hinspiele * Barcelona Nach Siegen von Liverpool und Paris Saint-Germain (bis 12.00) * 21:00 Porto FC Porto - Juventus Turin (live auf DAZN) * 21:00 Sevilla FC Sevilla - Borussia Dortmund (live auf Sky) Europa League/Runde der letzten 32/Hinspiele * S/Salzburg Vorschau Red Bull Salzburg - Villarreal * Budapest Vorschau WAC - Tottenham Hotspur * 12:15 Villarreal Online-PK Villarreal vor Spiel gegen Red Bull Salzburg * 13:00 S/Salzburg Online-PK Red Bull Salzburg vor Spiel gegen Villarreal mit Trainer Marsch, einem Spieler * 13:30 London Online-PK Tottenham vor Spiel gegen WAC - 17:30 Budapest Online-PK WAC vor Spiel gegen Tottenham - 17:00 S/Taxham Abschlusstraining Red Bull Salzburg vor Spiel gegen Villarreal (15 min offen für Medien) - 18:00 Budapest Abschlusstraining WAC vor Spiel gegen Tottenham Int. Ligen/England/Premier League/16. Runde * 21:15 Liverpool Everton - Manchester City Int. Ligen/England/Premier League/17. Runde * 19:00 Burnley Burnley - Fulham Int. Ligen/Schweiz/Super League/16. Runde * 18:15 Lugano FC Lugano - Servette FC * 18:15 St. Gallen FC St. Gallen - FC Luzern Int. Ligen/Spanien/La Liga/2. Runde * 19:00 Valencia Levante - Atletico Madrid Bundesliga - V/Altach Online-PK Cashpoint SCR Altach "Pläne für Frauen-Leistungsfußball in Vorarlberg" mit Gunz (Vizepräs. Altach), Thies (Sportchef FFC Vorderland), Beiter (RW Rankweil) Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 7A TENNIS * Melbourne Aus für Barty bei Australian Open - Auch Oswald im Doppel out (folgt Zus.) * Melbourne Thiem nach Medwedew-Halbfinaleinzug nicht mehr Top 3 (APA102) - Melbourne WTA-Turnier BIATHLON WM * 14:30 Pokljuka Einzel Männer (20 km) (live auf ORF 1) SKI FREESTYLE * 12:00 ST/Reiteralm Weltcup: Ski Cross (Qualifikation) EISHOCKEY * Wien ÖEHV-Spitze setzt sich heuer drei Organisationsziele (APA039) BASKETBALL * Wien Österreichs Herren auf "Mission impossible" in Kiew (bis 11.00) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/8. Runde * 17:35 K/Klagenfurt ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (live auf ORF Sport +, laola1.at) DenizBank Volley League/Männer/Top-Runde/6. Runde * 20:20 K/Bleiburg SK Zadruga Aich/Dob - UVC Holding Graz (live auf ORF Sport +) SEGELN - Auckland Prada Cup: Finale -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------