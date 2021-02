SPORT - TAGESPROGRAMM von Mittwoch, 24.02.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

NORDISCHE SKI-WM ALLGEMEIN * Oberstdorf Titelverteidiger von Seefeld 2019 - Status, Chancen (APA0021) * Oberstdorf Stecher: "Vier, fünf, sechs Medaillen - das wäre okay" (APA0028) SKISPRINGEN * Oberstdorf ÖSV-Frauen auf Normalschanze auf schnelle Medaille aus (APA0022) * 18:00 Oberstdorf Qualifikation Frauen Normalschanze (live auf ORF 1) BILD LANGLAUF * Oberstdorf Vorschau Sprint: Nachwuchs-Riege des ÖSV motiviert in Langlauf-Rennen (APA0027) - 09:00 Oberstdorf Qualifikation Frauen, 5 km Skating (live auf ORF 1) - 10:30 Oberstdorf Qualifikation Männer, 10 km Skating (live auf ORF 1) --------------------------------------------------------------------- OLYMPIA - 12:00 Lausanne IOC-Exekutivkomitee 17:30 Online-PK mit IOC-Präs. Bach SKI ALPIN * 11:00 Val di Fassa Training Weltcup-Abfahrt Damen FUSSBALL Bundesliga * 13:00 Altach Präsentation des neuen Cheftrainers des SCR Altach BILD Champions League/Achtelfinale/Hinspiele * Wien Nach Dienstag-Spielen * 21:00 Bergamo Atalanta Bergamo - Real Madrid (live auf Sky) * 21:00 Budapest Borussia Mönchengladbach - Manchester City (live auf DAZN) Europa League/Runde der letzten 32/Rückspiele * Villarreal Vorschau Villarreal - Red Bull Salzburg - 12:30 Villarreal Online-PK Villarreal vor Spiel gegen RB Salzburg * 12:45 S/Salzburg Mixed Zone Red Bull Salzburg vor Abflug zum Spiel gegen Villarreal mit Trainer Marsch und einem Spieler (Flughafen Salzburg, Innsbrucker Bundesstraße 95) * 18:00 London Tottenham Hotspur - RZ Pellets WAC (live auf DAZN) BILD - 18:15 Villarreal Online-PK Red Bull Salzburg vor Spiel gegen Villarreal mit Trainer Marsch und einem Spieler Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/21. Runde * 19:00 Nimes Olympique Nimes - FC Lorient Int. Ligen/Schweiz/Super League/17. Runde * 18:15 Vaduz FC Vaduz - FC Luzern Int. Ligen/Spanien/La Liga/1. Runde * 19:00 Barcelona FC Barcelona - Elche Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 8A TENNIS - Adelaide WTA-Turnier - Cordoba ATP-Turnier - Montpellier ATP-Turnier - Singapur ATP-Turnier RADSPORT * Abu Dhabi UAE-Tour (World Tour), mit Öst. EISHOCKEY ICE/Qualifikationsrunde/5. Runde * 19:15 V/Dornbirn iClinic Bratislava Capitals - Dornbirn Bulldogs GOLF * Los Angeles Superstar Tiger Woods erlitt bei Unfall offene Brüche am Bein (APA0052) * Bradenton Vorschau World Golf Championships (mit (Florida) Wiesberger) SPORT ALLGEMEIN * 10:00 ST/Graz PK "Let's go, Graz. Sportjahr 2021" mit u.a. StR Hohensinner, Koordinator Pichler, Teamchef Foda (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Merkur Arena, Eingang über das große Stadiontor im Süd-Ost-Eck/Liebenauer Hauptstraße, Stadionplatz 1)