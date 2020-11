SPORT - TAGESPROGRAMM von Montag, 16.11.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

OLYMPIA * 09:30 Tokio PK IOC Olympia 2021 in Tokio mit IOC- Präsident Bach, OK-Präsident Mori FUSSBALL * 20:15 Wien 24. Bruno-Gala (als TV-Show) (live auf ORF Sport +) Länderspiel * 20:45 N/Wiener USA - Panama Neustadt Nations League/6. Runde * Wien Int. Vorschau Nations League/Liga B/Gruppe 1 * Wien ÖFB-Team gegen Nordirland: Ende gut, sonst wenig gut (APA0024) * Wien "Joker" als ÖFB-Erfolgsgaranten gegen Nordirland (APA0025) * Wien ÖFB-Spiel gegen Norwegen findet statt - U21-Trainer coacht (APA0006) - 11:30 Wien Training ÖFB vor Spiel gegen Norwegen 15 min offen für Medien BILD * 14:15 Wien Online-Medientermin ÖFB vor Spiel gegen Norwegen (via Zoom) GRAFIK Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 46B U21/EM-Qualifikation/Gruppe 3 * O/Ried im Vorschau Österreich - Andorra Innkreis SKISPRINGEN * 14:00 Wien Online-Medientermin Österreichischer Skiverband (ÖSV) vor Saisonstart der Herren mit Aschenwald, Hayböck, Huber, Hörl, Kraft, Schlierenzauer, Widhölzl (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) Anmeldung unter daniel.fettner@oesv.at GRAFIK TENNIS * 13:00 London ATP Finals - Djokovic - Schwartzman (nicht vor 15.00); Medwedew - Zverev (nicht vor 21.00); Melzer/Roger-Vasselin - Pavic/Soares (nicht vor 19.00) (live auf Sky Sport Austria) * London Thiem nach Auftaktsieg bei ATP Finals in guter Position (APA0022) * London Factbox zu den ATP Finals - Modus, Punkte, Preisgeld (APA0023) GRAFIK MOTORSPORT Formel 1 * Istanbul Nach GP der Türkei