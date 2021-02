SPORT - TAGESPROGRAMM von Samstag, 13.02.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Thomas Schrenk Nachmittag: Stefan Grüneis Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at Sport - Tagesprogramm am Samstag, 13. Februar 2021 --------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * 11:00 Cortina Abfahrt Damen (live auf ORF 1) d'Ampezzo BILD * 13:00 Cortina Abfahrts-Training Herren (live auf ORF 1) d'Ampezzo --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/17. Runde * 17:00 K/Wolfsberg RZ Pellets WAC - FC Flyeralarm Admira BILD * 17:00 T/Innsbruck WSG Swarovski Tirol - Red Bull Salzburg BILD * 17:00 V/Altach Cashpoint SCR Altach - SK Rapid Wien BILD Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/21. Runde * 15:30 Bremen Werder Bremen - SC Freiburg * 15:30 Dortmund Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim * 15:30 Leverkusen Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 * 15:30 Stuttgart VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin * 18:30 Berlin Union Berlin - Schalke 04 Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/21. Runde * 13:00 Hamburg Hamburger SV - Greuther Fürth * 13:00 Heidenheim FC Heidenheim - Erzgebirge Aue * 13:00 Regensburg Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf * 13:00 Sandhausen SV Sandhausen - Karlsruher SC Int. Ligen/England/Premier League/24. Runde * 13:30 Leicester Leicester City - Liverpool * 16:00 London Crystal Palace - Burnley * 18:30 Manchester Manchester City - Tottenham Hotspur * 21:00 Brighton Brighton and Hove Albion - Aston Villa Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/25. Runde * 17:00 Paris Paris St. Germain - OGC Nizza * 19:00 Reims Stade de Reims - RC Lens * 21:00 Lyon Olympique Lyon - Montpellier HSC Int. Ligen/Italien/Serie A/22. Runde * 15:00 Turin Torino - Genoa * 18:00 Neapel SSC Napoli - Juventus Turin * 20:45 Cesena Spezia Calcio - AC Milan Int. Ligen/Schweiz/Super League/20. Runde * 18:15 Lausanne Lausanne Sport - Servette FC * 20:30 Sion FC Sion - FC St. Gallen Int. Ligen/Spanien/La Liga/23. Runde * 14:00 Granada Granada - Atletico Madrid * 16:15 Sevilla FC Sevilla - Huesca * 18:30 Eibar Eibar - Real Valladolid * 21:00 Barcelona FC Barcelona - Alaves Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 6B TENNIS Australian Open * Melbourne Medwedew in Melbourne in fünf Sets, Tsitsipas klar weiter (folgt Zus) - Melbourne WTA-Turnier SKI NORDISCH Skispringen * 16:00 Zakopane Herren-Weltcup (live auf ORF 1) BIATHLON WM * 14:30 Pokljuka Sprint Frauen (7,5 km) (live auf ORF 1) SKI FREESTYLE Snowboard- und Ski-Freestyle-WM * 12:30 Idre Ski Cross Männer und Frauen (live auf ORF Sport +) EISSCHNELLLAUF * 13:50 Heerenveen Einzelstrecken-WM (mit Öst.) (live auf ORF Sport +) BOB WM * 11:30 Altenberg Monobob Frauen, 15:45 Uhr Vierer Männer (live auf ORF Sport +) SKELETON WM * 09:00 Altenberg Mixed Team (live auf ORF Sport +) RODELN Naturbahn * 09:00 T/Umhausen WM: Frauen, 10:00 Uhr Doppel (live auf ORF Sport +) LEICHTATHLETIK - 13:00 O/Linz Hallen-Staatsmeisterschaften Mehrkampf EISHOCKEY Frauen/Länderspiel * 18:00 Wien Österreich - Kasachstan (live auf ORF Sport +) BASKETBALL NBA * Atlanta Pöltl erreichte Dutzend an Double-Doubles in NBA (APA046) BDSL/12. Runde * 13:00 Wien Vienna D.C. Timberwolves - Basket Flames Wien BDSL/5. Runde * 12:00 ST/Graz UBSC-DBBC Graz - DBB LZ OÖ Linz-Wels BSL/Platzierungsrunde/3. Runde * 17:30 N/Klosterneubu- BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes - rg Kapfenberg Bulls * 19:00 N/St. Pölten SKN St. Pölten - Unger Steel Oberwart Gunners * 20:00 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - Swans Gmunden (live auf Sky) BSL/Qualifikationsrunde/2. Runde * 17:30 Wien Vienna D.C. Timberwolves - UBSC Raiffeisen Graz * 17:30 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - BC Hallmann Vienna HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/17. Runde * 19:00 ST/Köflach HSG Remus Bärnbach/Köflach - HC Fivers WAT Margareten spusu Liga/Hauptrunde/18. Runde * 19:30 K/Ferlach SC kelag Ferlach - Sparkasse Schwaz Handball Tirol WHA/16. Runde * 16:00 N/Maria Hypo NÖ - HC Sparkasse BW Feldkirch Enzersdorf * 17:00 K/Ferlach SC witasek Ferlach/Feldkirchen - WAT Atzgersdorf * 19:00 N/Stockerau UHC Müllner Bau Stockerau - MGA Fivers * 19:00 N/Wiener Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt - UHC Neustadt Eggenburg * 19:00 V/Dornbirn SSV Dornbirn Schoren - HIB Handball Graz VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/18. Runde * 16:30 Wien SG VB NÖ Sokol/Post - SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn * 16:30 K/Klagenfurt ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - PSV VBG Salzburg * 16:30 ST/Graz UVC Holding Graz - ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg * 16:30 ST/Hartberg TSV Sparkasse Hartberg - TI-abc-fliesen- volley * 16:30 T/Innsbruck VC Tirol - SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang 2/20. Runde * 19:00 ST/Graz VBC TLC Weiz - VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt * 19:00 ST/Hartberg TSV Raiffeisen Hartberg - SG UVC Weberzeile Ried/Innkreis DenizBank Volley League/Männer/Top-Runde/5. Runde * 19:00 ST/Graz UVC Holding Graz - Union Raiffeisen Waldviertel SEGELN - Auckland Prada Cup: Finale (live auf servustv.com/americascuplive) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------