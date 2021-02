SPORT - TAGESPROGRAMM von Sonntag, 13. Februar 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Günther Lehner Nachmittag: Alois Tschida Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at --------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Vorschau Alpine Kombination Herren d'Ampezzo * Cortina Damen-Kombi als Auftakt intensiver d'Ampezzo Technik-Woche (APA069) * Cortina Swiss-Ski-Boss Lehmann erwartet noch d'Ampezzo mehrere fette Jahre (APA033) * Cortina Medaillen-Soll erfüllt - Jetzt will d'Ampezzo Deutschland mehr (APA032) * 11:00 Cortina Abfahrt Herren (live auf ORF 1) d'Ampezzo BILD --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/17. Runde * Altach Nullnummer in Altach als Selbstfaller von Rapid (APA034) * Salzburg Salzburg schloss "Vorbereitung" auf Villarreal optimal ab (APA035) * 14:30 Wien FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg BILD * 14:30 O/Ried im SV Guntamatic Ried - spusu SKN St. Pölten Innkreis BILD * 17:00 O/Pasching LASK - SK Puntigamer Sturm Graz BILD Bundesliga/Zweite Liga/14. Runde * 10:30 ST/Graz GAK - FAC Wien Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/21. Runde * 15:30 Frankfurt Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln * 18:00 Wolfsburg VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/21. Runde * 13:30 Bochum VfL Bochum - Eintracht Braunschweig * 13:30 Darmstadt Darmstadt 98 - VfL Osnabrück * 13:30 Nürnberg 1. FC Nürnberg - St. Pauli Int. Ligen/England/Premier League/24. Runde * 13:00 Southampton Southampton - Wolverhampton Wanderers * 15:00 West Bromwich West Bromwich - Manchester United * 17:30 London Arsenal - Leeds United * 20:00 Liverpool Everton - Fulham Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/25. Runde * 13:00 Monaco AS Monaco - FC Lorient * 15:00 Angers Angers SCO - FC Nantes * 15:00 Dijon Dijon FCO - Nimes Olympique * 15:00 Metz FC Metz - RC Straßburg * 15:00 Rennes Stade Rennes - AS St. Etienne * 17:00 Lille OSC Lille - Stade Brest * 21:00 Bordeaux Girondins Bordeaux - Olympique Marseille Int. Ligen/Italien/Serie A/22. Runde * 12:30 Rom AS Roma - Udinese * 15:00 Cagliari Cagliari - Atalanta Bergamo * 15:00 Genua Sampdoria Genua - ACR Fiorentina * 18:00 Crotone Crotone - US Sassuolo * 20:45 Mailand Inter Mailand - Lazio Rom Int. Ligen/Schweiz/Super League/20. Runde * 16:00 Lugano FC Lugano - Young Boys Bern * 16:00 Luzern FC Luzern - FC Vaduz * 16:00 Zürich FC Zürich - FC Basel Int. Ligen/Spanien/La Liga/23. Runde * 14:00 Getafe Getafe - Real Sociedad * 16:15 Madrid Real Madrid - Valencia * 18:30 Valencia Levante - CA Osasuna * 21:00 Villarreal Villarreal - Betis Sevilla Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 6B SKI NORDISCH Skispringen * 16:10 Zakopane Herren-Weltcup (live auf ORF 1) BIATHLON WM * 13:15 Pokljuka Verfolgung Männer (12,5 km), 15:30 Uhr Verfolgung Frauen (10 km) (live auf ORF 1) EISSCHNELLLAUF * 12:30 Heerenveen Einzelstrecken-WM (13:30 Uhr 1500 m Männer mit Odor) BOB WM * 09:00 Altenberg Monobob Frauen, 15:00 Uhr Vierer Männer (live auf ORF Sport +) RODELN Naturbahn * 09:30 T/Umhausen WM: Männer, 13:30 Uhr Teambewerb (live auf ORF Sport +) TENNIS - Melbourne WTA-Turnier * Melbourne Australian Open * Melbourne Australien-Trip für Vorjahresfinalist Thiem schon vorbei (APA087) LEICHTATHLETIK * 11:00 O/Linz Hallen-Staatsmeisterschaften Mehrkampf EISHOCKEY Frauen/Länderspiel * 15:00 Wien Österreich - Kasachstan (live auf Laola1) ICE/Platzierungsrunde/1. Runde * 16:30 K/Klagenfurt EC-KAC - spusu Vienna Capitals * 18:00 Bozen HCB Südtirol Alperia - EC Red Bull Salzburg ICE/Qualifikationsrunde/2. Runde * 17:30 K/Villach EC Grand Immo VSV - Dornbirn Bulldogs * 17:30 O/Linz Black Wings 1992 - Moser Medical Graz99ers (live auf PULS 24) * 19:15 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - iClinic Bratislava Capitals BASKETBALL BDSL/12. Runde * 16:30 Wien Vienna United PSV Capricorns - KOS Celovec Damen Frauen/Cup/Finale * 18:00 ST/Graz UBI Holding Graz - BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg (live auf ORF Sport +) HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/17. Runde * 20:20 V/Bregenz Bregenz Handball - Erber UHK Krems (live auf ORF Sport +) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Männer/Top-Runde/1. Runde * 18:00 K/Bleiburg SK Zadruga Aich/Dob - Union Raiffeisen Waldviertel MEVZA/14. Runde * 17:00 Ljubljana ACH Volley Ljubljana - SK Zadruga Aich/Dob SEGELN * Auckland Corona-Ausbruch stoppt Herausforderer für America's Cup (APA090) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------