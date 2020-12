Sportfachhandel in Skigebieten leidet unter Reisebeschränkungen

Sport 2000: Umsatzverluste konnten durch Tagesgäste nicht aufgeholt werden

Die insgesamt 240 Sport 2000-Händler haben heute ein erstes Fazit des Weihnachtsgeschäftes gezogen: Für die Händler in den Städten gab es zwar einen Umsatzverlust, dieser war aber weit nicht so hoch wie bei den Kollegen in den Skigebieten. Obwohl Skigebiete für Tagesgäste öffneten, seien Skiverleih und Skiservice vom Ausbleiben der Gäste aus dem Ausland massiv betroffen.

"Auch wenn in den Tagen nach dem Lockdown im November wieder Kunden in die Geschäfte von Händlern in urbaneren Lagen kamen, ist es nicht gelungen, die verlorenen Umsätze aufzuholen", so Holger Schwarting, Vorstand von Sport 2000 Österreich. Konkrete Zahlen nannte er nicht.