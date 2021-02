Sportflugzeug-Pilot bei Absturz in Niederlanden umgekommen

Der Pilot eines Sportflugzeugs ist am Samstag beim Absturz seiner Maschine nahe Groningen ums Leben gekommen. Das Flugzeug zerbrach in mehrere Teile, als es unweit eines Bauernhofes auf einer Wiese aufprallte. Andere Menschen waren nicht an Bord. Zur Klärung der Ursache sei eine Ermittlung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.