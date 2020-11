Die Kletter-Weltmeisterschaften 2023 finden in Bern statt. Die Schweizer Bewerbung setzte sich gegen Seoul und Chongqing (China) durch, wie der Weltverband IFSC am Freitag bekanntgab. Die WM der Sportkletterer mit den Einzeldisziplinen Lead, Bouldern und Speed sowie dem olympischen Kombinationsformat findet alle zwei Jahre statt. Im nächsten Jahr, in dem auch das Debüt der Sportart bei den Sommerspielen von Tokio ansteht, ist Moskau an der Reihe.