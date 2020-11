Sportlerwahl: Porträt "Sportlerin des Jahres" - Ivona Dadic

Als fünfte Leichtathletin überhaupt - Jahresweltbestleistung im Siebenkampf

Zwei Siebenkämpfe hat Ivona Dadic in der coronabedingten kurzen Freiluftsaison absolviert, beide Male hat die Oberösterreicherin herausragend performt. Die 26-Jährige wurde dafür zum ersten Mal als Österreichs "Sportlerin des Jahres" ausgezeichnet sowie als fünfte Leichtathletin nach Liese Prokop 1969, Ilona Gusenbauer 1971, Theresia Kiesl 1996 und Stephanie Graf 2000 sowie 2001. Bei den Olympischen Spielen im nächsten Sommer geht Dadic auf den nächsten Medaillengewinn los.

Am 23. Juli stellte Dadic in Amstetten mit 6.235 Punkten einen inoffiziellen Weltrekord im Stunden-Siebenkampf auf. Für die Statistik wertvoller war die Jahresweltbestleistung der Athletin von Union St. Pölten bei den Staatsmeisterschaften in Götzis am letzten Augustwochenende mit 6.419 Punkten. Aufgrund der kühlen und regnerischen Bedingungen und der fehlenden Konkurrenz war es ein enorm starker Auftritt. "Bei diesen Bedingungen solche Leistungen abzuliefern, da bin ich richtig stolz auf mich", sagte sie. Ein Antreten beim Diamond-League-Meeting im September in Brüssel verhinderte ein positiver Coronatest.

Seit 2011 mischt Dadic in den jeweiligen Altersklassen in der Weltspitze mit. Im Mai 2012 stellte sie in Götzis erstmals einen ÖLV-Rekord auf und verbesserte diesen seitdem je zweimal 2015 und 2016 sowie je einmal 2017 und 2018 auf 6.552 Punkte. Im Juni 2019 nahm ihr Disziplinkollegin Verena Preiner diesen in Ratingen jedoch ab (6.591). Für die Oktober-WM in Katar war ein hochklassiges Duell der beiden um die heimische Vormachtstellung erwartet worden, allerdings war der Bewerb für Dadic bereits in der Auftaktdisziplin Hürdensprint zu Ende - sie hatte eine Zerrung im linken Oberschenkel erlitten. Preiner gewann die Bronzemedaille.

Dadic war früh zur Medaillenlieferantin geworden, kämpfte aber immer wieder auch mit Verletzungen. Ein nach den Sommerspielen 2012 in London (Platz 25) vorgenommener Wechsel der damals 18-jährigen nach Sheffield zur Trainingsgruppe von Olympiasiegerin Jessica Ennis-Hill entpuppte sich letztlich nicht als richtige Entscheidung. Nach zwei Knieoperationen und einer verpassten 2014er-Saison wechselte sie in die Südstadt unter die Fittiche der ÖLV-Cheftrainer Gregor Högler und Philipp Unfried. Nach Umstrukturierungen im Verband wurde Unfried später hauptverantwortlicher Koordinator des Teams um Dadic.

2016 sorgte Dadic mit EM-Bronze im Siebenkampf in Amsterdam für eine Sternstunde in der Österreichischen Leichtathletik. 2017 wurde sie WM-Sechste in London, 2018 gewann sie Silber bei der Hallen-WM (Fünfkampf) in Birmingham und wurde Vierte bei der Freiluft-EM in Berlin. Auch 2019 schrammte die 1,79 m große Welserin als Vierte bei der Hallen-EM in Glasgow knapp am Podest vorbei.

Dadic darf auf ein hoch dekoriertes Betreuerfeld vertrauen, es umfasst neben Haupttrainer Unfried Hochsprung-Weltmeisterin Inga Babakowa und Weitsprung-Olympiasieger Dwight Phillips. Auch Speerwurf-Olympiasieger Andreas Thorkildsen stand schon beratend zur Seite. Elisabeth Eberl zeichnet zudem für Speerwurf verantwortlich, heuer gab der frühere Lukas-Weißhaidinger-Trainer Josef Schopf im Kugeltraining Tipps.

"Es geht nicht darum, was die schon alles gewonnen haben, sondern dass sie transportieren können, was sie wissen und sich in den Dienst der Sache stellen", erklärte Trainer Unfried den Mehrwert.