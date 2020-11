Sportlerwahl: Steckbrief "Sportler des Jahres" Dominic Thiem

Steckbrief von Tennis-Star Dominic Thiem, der am Dienstag erstmals in seiner Karriere als Österreichs "Sportler des Jahres" ausgezeichnet wurde:

Dominic THIEM (27 Jahre): Geboren: 3. September 1993 in Wiener Neustadt Wohnort: Lichtenwörth bzw. Weiden am See Familienstand: ledig Größe/Gewicht: 1,85 m/79 kg Profi seit 2011 Rechtshänder, einhändige Rückhand Trainer: Nicolas Massu (CHI), Manager: Herwig Straka Weltranglisten-Platzierung: 3. (Karriere-Hoch/seit 2.3.2020) Karriere-Preisgeld (brutto): 27,30 Mio. US-Dollar Saison-Preisgeld (brutto): 5,16 Mio. US-Dollar Größte Erfolge: - ATP-Titel (17): 2015 Nizza, Umag, Gstaad (alle Sand) - 2016 Buenos Aires (Sand), Acapulco (Hartplatz), Nizza (Sand), Stuttgart (Rasen) - 2017 Rio de Janeiro (Sand) - 2018 Buenos Aires, Lyon (beide Sand), St. Petersburg (Hart/Indoor) - 2019 Indian Wells (1. ATP-Masters-1000-Triumph/Hart), Barcelona, Kitzbühel (beide Sand), Peking (Hart), Wien (Hart) - 2020 US OPEN New York - Finali (10): 2014 Kitzbühel (Sand) - 2016 München (Sand), Metz (Hart/Indoor) - 2017 Barcelona, Madrid (beide Sand) - 2018 Madrid, French Open (beide Sand) - 2019 French Open, ATP Finals - 2020 Australian Open (Hart) - Grand Slam (1): Titel: US Open 2020, Finale French Open 2018, 2019 und Australian Open 2020, Halbfinale French Open 2016 und 2017, Viertelfinale French Open 2020, US Open 2018 - 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 für die ATP Finals in London qualifiziert - Junioren-Finale French Open 2011 Besonderheiten: - bisher einziger Österreicher mit ATP-Titel auf Rasen - seit 6. Juni 2016 immer in den Top Ten der Weltrangliste - bisher einziger Österreicher mit ATP-Titel in Wien und Kitzbühel - 1,3 Millionen Follower auf Instagram (domithiem) - erst zweiter Österreicher nach Thomas Muster mit Grand-Slam-Einzel-Triumph - Österreichs Sportler des Jahres 2020