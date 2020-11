Sportlerwahl: Steckbrief "Sportlerin des Jahres" - Ivona Dadic

Steckbrief der Leichtathletin Ivona Dadic, die am Dienstag in Wien als Österreichs "Sportlerin des Jahres" bekanntgegeben wurde und den Preis zum ersten Mal in Empfang nehmen durfte:

Ivona DADIC (26) Siebenkampf Geboren: 29. Dezember 1993 in Wels (Oberösterreich) Wohnort: Wels Größe/Gewicht: 1,79 m/64 kg Familienstand: ledig Verein: Union St. Pölten Größte Erfolge (wenn nicht anders angemerkt Siebenkampf) * EM: Bronze Amsterdam 2016, Vierte Berlin 2018 * Olympia: 21. Rio 2016, 25. London 2012 * WM: Sechste London 2017 * Hallen-EM/Fünfkampf: Silber Belgrad 2017, Vierte Glasgow 2019 * Hallen-WM/Fünfkampf: Silber Birmingham 2018 * U23-EM: Bronze Tallinn 2015, Fünfte Tampere 2013 * U20-WM: 10. Tallinn 2011 * U18-WM: 10. Brixen 2009 * Olympische Jugendspiele: Weitsprung-6. Singapur 2010 * 1-Stunden-Siebenkampf: 6.235 Punkte (2020/inoffizieller Weltrekord) * Bestleistung Siebenkampf: 6.552 Punkte (2018) * Sonstiges: Österreichs "Sportlerin des Jahres" 2020