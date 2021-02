Sportpolitik: Claudia Lösch, Gottwald neu in Bundessport-Kommissionen

Lösch für Spitzen- und Gottwald für Breitensport

Sportminister Werner Kogler hat am Freitag zwei der vier neuen Mitglieder in Kommissionen der Bundes-Sport GmbH persönlich präsentiert. Claudia Lösch, Paralympics-Siegerin im alpinen Skisport, wird gemeinsam mit Nikola Staritz in die Spitzensport-Kommission entsandt. Felix Gottwald, der frühere Nordische Kombinierer und erfolgreichste Olympia-Teilnehmer Österreichs, wird sich künftig wie Peter Hiller in der Breitensport-Kommission engagieren.

Dieses Quartett soll laut Kogler für "frischen Wind" sorgen. Die Bundesregierung stellt je zwei Mitglieder dieser Kommissionen, Sport Austria (früher Bundes-Sportorganisation) je vier. "Wir wollen an bestehenden Strukturen ansetzen und etwas verändern. Da werden diese zwei meine Rückendeckung bekommen", sagte der Vizekanzler bei einem Medientermin am Freitag in Richtung Lösch und Gottwald. Der Vizekanzler stellte auch fest, dass das Ministerium eine 50-Prozent-Quote für Frauen einhalten werde.

Lösch will ihr Fachwissen aus 16 Jahren im Spitzensport einfließen lassen. Sie will sich für eine größere Athletenzentrierung in der Sportförderung stark machen und plädiert dafür, die Förderperioden zu verlängern. "Vier Jahre sind fast etwas kurz", meinte die gebürtige Niederösterreicherin.

Gottwald, von Kogler als "Bewegungsbotschafter" tituliert, möchte, dass diese Bezeichnung auf alle Österreicher zutrifft. "Das wäre mein Herzenswunsch. Denn die Dringlichkeit der Bewegung war nie größer als jetzt. Wir sind ganz unten angekommen", erklärte der Salzburger. "Die größte Pandemie bleibt der Bewegungsmangel. Österreich leistet da leider einen großen Beitrag." Jeder einzelne müsse mithelfen, eine Bewegungskultur zu etablieren. Die Politik könne nur die Rahmenbedingungen schaffen, sagte Gottwald, der nicht länger "von außen zuschauen", sondern mitgestalten will.