Springer: Dürfen nach Gerichtsbeschluss Squeeze-out vollziehen

Axel Springer will ProSiebenSat.1 nicht kaufen Das Medienhaus Axel Springer hat momentan kein Interesse am TV-Konzern ProSiebenSat.1. "Es gibt derzeit keine Pläne für eine Übernahme oder Beteiligung an der Sendergruppe", sagte ein Sprecher der Axel Springer AG am Donnerstag. Er widersprach damit Spekulationen über einen möglichen Einstieg.