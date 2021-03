Guter Start für Springreiter Max Kühner in Doha. Österreichs einziger Beitrag in der diese Woche startenden, 16 Stationen umfassenden Global Champions Tour gewann am Donnerstag den mit 25.400 Euro dotierten Auftaktbewerb, ein CSI5*-Weltranglistenspringen in Katar auf Vancouver Dreams.

Die Tour ist dieses Jahr mit über 25 Mio. Euro dotiert. In der Champions League, einem Teambewerb, startet der Wahlösterreicher aus Bayern für die Shanghai Swans. Kühner ist aktuell 22. der Weltrangliste.