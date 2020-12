Spritztour mit dem Auto des Vaters endete im Flachgau in Graben

16-Jähriger hatte in Eugendorf Wagen ohne Erlaubnis in Betrieb genommen

In einem Graben hat Sonntagabend die Spritztour eines 16-Jährigen mit dem Auto seines Vaters in Eugendorf im Salzburger Flachgau geendet. Der Jugendliche, der noch keinen Führerschein besitzt, hatte den Wagen ohne Erlaubnis des Vaters in Betrieb genommen. Gemeinsam mit drei Freunden fuhren sie in einem Gewerbegebiet herum. Als er wegen einer Kreuzung abbremsen wollte, kam er von der Straße ab, fuhr über eine Wiese und krachte dann frontal in einen Graben, so die Polizei.

Der Lenker und die drei Mitfahrer im Alter von 14 bis 17 Jahren, die alle unverletzt blieben, machten sich sofort aus dem Staub. Eine Polizeistreife, die auf das zu schnell fahrende Auto bereits aufmerksam geworden war, entdeckte kurz darauf den Unfallwagen. Wenig später stellten sich der Lenker und seine Begleiter. Der 16-Jährige wird wegen mehrerer Delikte bei der Staatsanwaltschaft und bei der BH angezeigt.