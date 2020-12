Sri Lanka begrüßt erste Touristen seit neun Monaten

Behörden hoffen auf mehr Gäste trotz stark steigender Zahl an Coronafällen

Trotz zuletzt gestiegener Coronafallzahlen sind am Montag in Sri Lanka die ersten Touristen seit neun Monaten eingetroffen. Ein Regierungssprecher sprach von einem "Pilotprojekt", mit dem die Coronamaßnahmen für Urlauber getestet werden sollten. Die 185 Passagiere des Charterflugs aus der Ukraine mussten vor ihrem Abflug einen negativen Coronatest vorweisen und sich bei der Ankunft am Flughafen Rajapaksa südlich von Colombo erneut testen lassen.

Für die Dauer ihres Urlaubs müssen die Besucher zudem in ihren Hotels bleiben, wie die Behörden mitteilten. Das Land hofft auf tausende weitere Touristen, obwohl die Behörden zuvor erste Fälle einer ansteckenderen Coronavirus-Variante gemeldet hatten. Der Tourismus spielt für die Wirtschaft Sri Lankas eine wichtige Rolle.

Behörden in dem Inselstaat im Indischen Ozean registrierten bisher 41.000 Infektions- und 191 Todesfälle. Die große Mehrheit der Fälle stammte erst aus den vergangenen drei Monaten.