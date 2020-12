St. Pölten: Bühne im Hof öffnet wieder den "Kleinkunstzauberkasten"

Dichtes Frühjahrsprogramm 2021 mit Kabarett, Musik und Jugendtheater - Intendantin Daniela Wandl verspricht: "Wir wollen und wir werden."

"Eigentlich sollte der Besuch einer Veranstaltung in der Bühne im Hof von den Gesundheitskassen übernommen werden", meinen Intendantin Daniela Wandl und Produktionsleiter Dieter Regenfelder. Am Donnerstag gaben sie in einer Aussendung das dichte Programm des St. Pöltner Hauses für das erste Halbjahr 2021 bekannt, um den "Kleinkunstzauberkasten" wieder zu öffnen. Denn, so Wandl: "Kleinkunst war immer wichtig. Sie ist wichtiger denn je."

"Echt jetzt?": Die Frage prangt am Cover des Programmhefts. "Echt jetzt!", antwortet Wandl im Vorwort - und startet am 16. Jänner mit dem bayrischen Kabarettisten Martin Frank ("Einer für alle, alle für keinen") in die Saison. Am 20. Jänner gastiert das Landestheater NÖ mit dem Jugendstück "Wir alle für immer zusammen" von Guus Kuijer (Wiederholung am 24. Februar). Weiter geht es mit Norbert Schneider & Band (23. Jänner), Klaus Eckel (29. Jänner) und Thomas Gansch ("Schlagertherapie", 31. Jänner).

Der Februar bringt musikalisches Kindertheater mit DoReMi&FaSoLa, Kabarett mit Sonja Pikard sowie Auftritte von Landstreich plus und den Schick Sisters. Alfred Dorfer, BartolomeyBittmann, Homajon Sefat, Manuel Rubey, Viktor Gernot und Berni Wagner finden sich im März ein. Wir Staatskünstler, BlöZinger, Katharina Straßer, Birgit Denk, Willi Resetarits, die Gesangskapelle Hermann, Lukas Resetarits und Blonder Engel sorgen für Promi-Dichte im April.

Der Mai bringt ein Wiedersehen mit Stermann & Grissemann sowie Abende mit Federspiel, Raul Midon, Nikbakhsh & Oppitz, der Familie Lässig und Louie"s Cage Percussion. Im Juni beschließen "Nymphen in Not (Ulrike Beimpold, Petra Morzé und Angelika Hager) die Frühjahrssaison.

"Wie sehr wir gerade jetzt Musik, Theater, Kabarett und Kleinkunst brauchen", davon ist Daniela Wandl absolut überzeugt: "Wir wollen und wir werden." Und verspricht, natürlich auch weiterhin die Sicherheitsbestimmungen strikt einzuhalten.

(S E R V I C E - Bühne im Hof, St. Pölten, Linzer Straße 18. Information: Tel. 02742/908050, www.buehneimhof.at)