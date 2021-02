St. Pöltner Gemeinderat konstituiert sich am Montag

GR-Wahl in St. Pölten: SPÖ verteidigte "Absolute" trotz Verlusten Grüne so stark wie nie in Landeshauptstadt, auch ÖVP und NEOS mit Plus - Mandate der FPÖ von sechs auf drei halbiert - Wahlbeteiligung in Zeiten von Corona deutlich geringer - BILD GRAFIK