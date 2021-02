S&T - Warburg erhöht Kursziel von 27,5 auf 29,0 Euro

Anlageempfehlung "Buy" bestätigt - Viertquartalszahlen überraschten positiv

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des an der Frankfurter Börse notierten Linzer IT-Unternehmens S&T von 27,5 auf 29,0 Euro nach oben gesetzt. Zudem wurde vom Experten Malte Schaumann das Anlagevotum "Buy" bekräftigt. Die vorgelegten Zahlen für das 4. Quartal 2020 wurden als stark und über den Erwartungen bewertet.

Beim Gewinn je Aktie erwartet der Warburg-Analyst 0,82 Euro im Geschäftsjahr 2020. Im Folgejahr 2021 soll er dann auf 1,09 Euro steigen und 2022 auf 1,35 Euro Profit je Anteilsschein. Die Dividendenschätzungen lauten auf 0,20 Euro (2020), bei 0,25 Euro (2021) und bei 0,30 Euro (2022).

Die S&T-Aktien notierten am späten Mittwochvormittag an der Frankfurter Börse mit einem satten Plus von fast vier Prozent bei 22,04 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

