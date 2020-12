Staat rettet ArcelorMittal-Stahlwerk Ilva im süditalienischen Tarent

Vor Jahren privatisierter Standort wird wieder zur Hälfte vom Staat übernommen - Einstieg des Staats über zwei Kapitalerhöhungen 2021 und 2022 - 10.700 Jobs sollen erhalten bleiben

Der italienische Staat will wieder bei der nationalen Stahlproduktion das Sagen haben. So kommt das einst größte europäische Stahlwerk Ilva im süditalienischen Tarent 25 Jahre nach seiner Privatisierung wieder unter staatliche Kontrolle. Mit Milliardeninvestitionen steigt der italienische Staat in den Aktionärskreis des Werks ein, das 2017 dem weltgrößten Stahlkonzern ArcelorMittal übertragen wurde.

Ab 2021 soll der Staatsanteil bei Ilva 50 Prozent betragen, 2022 dann 60 Prozent. Mit staatlichen Geldern und Mitteln aus dem europäischen Aufbaufonds soll das Werk erneuert und umweltfreundlicher gestaltet werden. Ein dementsprechendes Abkommen wurde am späten Donnerstag von ArcelorMittal und der vom italienischen Wirtschaftsministerium kontrollierten Investmentgesellschaft Invitalia unterzeichnet.

Der Einstieg des Staats bei Ilva soll im Zuge von zwei Kapitalerhöhungen 2021 und 2022 erfolgen. Am Ende soll Invitalia zum Mehrheitsaktionär mit einer 60-prozentigen Beteiligung aufrücken, während ArcelorMittal den restlichen Anteil halten soll, teilte Invitalia mit. Das Abkommen sieht vor, dass alle 10.700 Arbeitsplätze bei Ilva erhalten bleiben.

Der Weltkonzern ArcelorMittal hatte mit den Italienern im Oktober 2018 vereinbart, das verlustreiche Stahlwerk zunächst zu mieten, dann zu kaufen und einschließlich Kaufpreis 4,2 Mrd. Euro zu investieren. Im November 2019 hatte das Unternehmen jedoch mitgeteilt, aus dem Übernahmevertrag für Ilva auszusteigen. Dies hatte eine empörte Reaktion der italienischen Regierung ausgelöst, die die Jobs bei Ilva retten will. Das Stahlwerk Ilva liegt im süditalienischen Apulien und ist für die Beschäftigung in der Region besonders wichtig.