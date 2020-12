Staat will TUI erneut helfen und Eigenkapital zuschießen - Insider

TUI verhandle derzeit über einen Kapitalbedarf von weiteren 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro

Die Verhandlungen über weitere milliardenschwere Staatshilfen für den deutschen Reisekonzern TUI gehen Insidern zufolge auf die Zielgerade. Es zeichne sich eine Lösung für ein drittes Paket mit staatlichen Hilfen für den Tourismuskonzern ab, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mehreren mit der Sache vertrauten Personen. "Es wird zeitnah etwas passieren", sagte ein Insider.

Geplant sei ein Rettungspaket mit mehreren Teilen: Staatlichen Eigenkapitalhilfen wie etwa einer Stillen Einlage, Kredite der staatseigenen Förderbank KfW und Garantien beziehungsweise Bürgschaften für Absicherungen von Pauschalreisen, um die Liquidität des Tourismuskonzerns und seiner Reisebüros zu stärken.

TUI-Chef Fritz Joussen hat jüngst in einem Interview gesagt, er schließe weitere Staatshilfen nicht aus. Ein Reaktion von TUI zu den Reuters-Informationen war allerdings zunächst nicht zu erhalten. Das deutsche Finanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium lehnten einen Kommentar ab.

Die Coronakrise mit ihren Einschränkungen und Reisewarnungen trifft TUI enorm hart. Der Staat stützt den Hannoveraner Konzern bereits mit drei Milliarden Euro. Allerdings hat sich nach dem ersten Lockdown der Reise- und Flugverkehr bei weitem nicht so günstig entwickelt wie von der Branche erhofft. Deshalb verhandelt TUI Insidern zufolge derzeit über einen Kapitalbedarf von weiteren 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro. Der Großteil soll demnach über Eigenkapital des Staates kommen, ein kleinerer Teil über KfW-Kredite beziehungsweise deren Verlängerung. Über eine Kapitalerhöhung sei auch Großeigner Alexej Mordaschow, der knapp 25 Prozent hält, bei der Rettungsaktion an Bord.

Das Engagement des Russen sei eine wichtige Voraussetzung für die weitere Hilfe des Bundes, sagte ein Eingeweihter. Die Regierung geht demnach davon aus, dass das Geschäftsmodell von TUI grundsätzlich trägt - wenn die Virus-Pandemie abebbt. Der Bund sei bereits in Verhandlungen mit der EU wegen der Beihilfe. Insgesamt gebe es bei den Gesprächen rund um das Paket aber noch keine endgültige Entscheidung.

TUI-Chef Joussen hat jüngst betont, er könne nicht ausschließen, "dass wir zu einem geeigneten Zeitpunkt neues Eigenkapital aufnehmen oder Teile des Unternehmens veräußern". Es gebe Vermögenswerte, an denen Investoren durchaus interessiert seien, etwa Hotelanlagen und Grundstücke. "Wir könnten einen Teil davon in Immobilienfonds einbringen, so stille Reserven heben und als TUI trotzdem die Kontrolle über Produkt, Marke und Vertrieb behalten", sagte der Manager dem "Spiegel". Notverkäufe werde es allerdings nicht geben.