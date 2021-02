Staatsbegräbnis in Rom für in Kongo ermordeten Botschafter

Trauerzeremonie in Beisein von Premier Draghi

Italien hat am Donnerstag Abschied von dem in der Republik Kongo erschossenen Botschafter Luca Attanasio und dem ebenfalls bei dem Anschlag getöteten Carabiniere Vittorio Jacovacci genommen. Das Staatsbegräbnis für die beiden getöteten Italiener wurde in der Basilika Santa Maria degli Angeli in Rom im Beisein von Regierungschef Mario Draghi zelebriert.

Draghi und Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberta Casellati kondolierten Attanasios Witwe Zakia Seddiki und seinen Eltern, sowie den Angehörigen Jacovaccis. Das Staatsbegräbnis wurde vom Vikar des Papstes, Kardinal Angelo De Donatis, zelebriert. Viele Menschen versammelten sich auf der zentralen Piazza della Repubblica vor der Basilika, um von den beiden Staatsdienern Abschied zu nehmen.

Attanasio war am Montag in einem Konvoi der UNO-Mission im Kongo (MONUSCO) mitgefahren, der nördlich von Goma, der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu, unter Beschuss geraten ist. Getötet wurde auch der Carabiniere und ein Fahrer. Mehrere andere Menschen aus dem Konvoi wurden nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) verwundet. Der 43-jährige Diplomat erlag seinen schweren Verletzungen. Der Konvoi war von Goma zu einem Schulspeisungsprojekt in der Rutshuru-Region unterwegs - auf einer Straße, die laut WFP zuvor für Reisen ohne Sicherheitseskorten freigegeben worden war.