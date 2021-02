Staatsmedien: Weiterer Houthi-Angriff in Saudi-Arabien verhindert

Zwei Drohnen und eine Rakete abgefangen

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben einen weiteren Angriff der jemenitischen Houthi-Rebellen verhindert. Eine Rakete und zwei Drohnen seien am Donnerstag abgefangen worden, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf die von Riad geführte Militärkoalition im Jemen. Demnach habe es keine Schäden oder Verletzte gegeben.

Bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien war am Vortag ein Passagierflugzeug in Brand geraten. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen bekannten sich zu dem Anschlag. Saudi-Arabien nutze den Flughafen zu militärischen Zwecken, "um das jemenitische Volk anzugreifen", hieß es in der Erklärung.

Seit der Ankündigung der neuen US-Regierung unter Präsident Joe Biden, die Houthis von der Terrorliste zu streichen, scheint die Miliz ihre Angriffe auf Saudi-Arabien sowie von Riad unterstützte jemenitische Kräfte verstärkt zu haben.

Im Jemen herrscht seit sechs Jahren Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi und den schiitischen Houthi-Rebellen. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet, Millionen Einwohner mussten flüchten.