Staatspreis PR 2020 geht an SOS-Kinderdorf

Aus 92 Einreichungen ausgewählt - Für Kampagne zu "30 Jahre Kinderrechte"

Der diesjährige Staatspreis für Public Relations geht an SOS-Kinderdorf. Die Organisation erhielt die Auszeichnung, die vom Public Relations Verband (PRVA) und dem Wirtschaftsministerium am Donnerstagabend verliehen wurde, für die Kampagne "Recht haben ist Kindersache: 30 Jahre Kinderrechte". Eingereicht worden waren 92 Projekte.

"Mit einem gekonnten Mix an PR-Maßnahmen gelang es dem Kommunikationsteam des SOS-Kinderdorfes, das Thema 'Kinderrechte' crossmedial zu platzieren", hieß es in der Begründung der Jury laut einer Aussendung vom Freitag. Gestartet wurde die Kampagne mit einer Veranstaltung, bei der Bundespräsident Alexander Van der Bellen Kinder zu einer Pyjamaparty in die Präsidentschaftskanzlei einlud, um den 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention zu feiern.

Der Sonderpreis "Corona" ging an Wien Energie für die Kampagne "#Energiebringer - Wiens Stadtleben digital im Wohnzimmer". Daniela Gissing und Teresa Melissa Pichler (ikp Wien GmbH) erhielten den Austrian Young PR Award für das Projekt "Was wäre, wenn...?".