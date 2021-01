Brandursache vorerst unklar

In Nikolsdorf in Osttirol ist Montagnachmittag ein Stadel in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Obergeschoß bereits komplett Feuer gefangen. Zudem stürzten - auch wegen der zusätzlichen Schneelast - Teile des Daches ein. Verletzt wurde niemand. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die genaue Schadenshöhe war vorerst ebenso unklar wie die Brandursache. Der Stadel war nicht an ein Wohnhaus angeschlossen.