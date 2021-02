Stadt Bihac relativiert Aussagen über nicht ankommende Hilfe

Sprecher: Kein Cent in Stadtkasse geflossen

In der Debatte um internationale Hilfszahlungen für den Nordwesten Bosniens hat die Stadtverwaltung von Bihać die Aussagen des Bürgermeisters Šuhret Fazlić über nicht angekommene Gelder relativiert. Fazlić bestreite die internationale Hilfe der EU und einzelner Mitgliedsstaaten nicht. In die Stadtkasse selbst sei aber in den letzten Jahren "kein Cent" davon geflossen, betonte der Sprecher der Stadtverwaltung, Elmedin Mehadzic, am Dienstag gegenüber der APA.

Fazlić hatte vergangene Woche gegenüber Parlamentariern, darunter die Grüne Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, erwähnt, dass bisher keinerlei Hilfsgelder - darunter eine Million Euro aus Österreich - im Kanton Una-Sana, in dem Bihać liegt und der besonders viele Migranten beherbergt, angekommen seien. Diese Aussagen seien "irreführend und nicht korrekt", betonte daraufhin der aus Österreich stammende EU-Sonderbeauftragte in Bosnien-Herzegowina, Johann Sattler, der sich mit einem Brief an den Bürgermeister gewandt hatte. Mehadzic wiederum meinte, man sei angesichts des Briefes Sattlers und der Kritik "verwirrt" gewesen.

Fazlic habe nicht den Kanton, sondern die Stadtkasse im Sinne gehabt, als er von den nicht angekommenen Hilfszahlungen sprach, präzisierte der Sprecher der Stadt am Dienstag. Man sei bei jeder Gelegenheit bemüht, auf die mit internationalen Hilfsgeldern durchgeführten Projekte sowohl in Bihać als auch im Kanton hinzuweisen, unterstrich Mehadzic. Die Hilfsgelder werden ihm zufolge entweder direkt an die kantonalen Behörden oder die Behörden der Bosniakisch-Kroatischen Föderatin in Sarajevo überwiesen - allerdings eben nie direkt an die Stadt Bihać.

Bihać bzw. der Kanton Una-Sana ist seit über drei Jahren mit großen Migrationsbewegungen konfrontiert. In drei Flüchtlingscamps auf dem Stadtgebiet sind derzeit laut Mehadzic knapp 2.000 Flüchtlinge untergebracht. Weitere 700 bis 800 Personen befinden sich in der naheliegenden Kleinstadt Velika Kladusa. Die Behörden schätzen, dass derzeit zusätzlich rund 2.000 Geflüchtete im Kanton Una-Sana unter freiem Himmel leben, die meisten von ihnen wohl dicht an der Grenze zu Kroatien.

Im Dezember war die Lage in Bihać eskaliert, nachdem das Camp Lipa kurz vor Weihnachten von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) geräumt worden war - mit der Begründung, dass es die bosnischen Behörden nicht winterfest gemacht hätten. Kurz darauf brannten die Zelte aus, den damaligen Berichten zufolge hatten Bewohner das Feuer selbst gelegt. Beobachter gehen davon aus, dass auch die Einheimischen das Feuer aus Wut auf die Flüchtenden gelegt haben könnten. Seither hausen viele im Freien.

In Lipa wurde daraufhin eine vorläufige Zeltsiedlung aufgestellt. Inzwischen habe man mit dem Aufbau eines neuen Flüchtlingscamps begonnen, teilte Mehadzic mit. Die Situation habe sich bereits wesentlich verbessert. Die Grüne Nationalratsabgeordnete Ernst-Dziedzic beschrieb die Lage nach einem Besuch in der Region vergangene Woche als "hochexplosiv".