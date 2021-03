Stadt Monheim droht durch Greensill-Desaster Verlust von 38 Millionen

Bafin hatte am Mittwoch Moratorium über Bank verhängt - Privatbanken-Verband: Warnung an Bafin bereits vor einem Jahr

Der Stadt Monheim am Rhein droht wegen der Probleme rund um die Bremer Privatbank Greensill der Verlust von 38 Millionen Euro. Wie die Stadt in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mitteilte, informierte Bürgermeister Daniel Zimmermann, der der Jugendpartei Peto angehört, alle Ratsmitglieder per E-Mail darüber und leitete eine Sonderprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ein. Demnach droht der "komplette Ausfall des angelegten Geldes".

Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte am Mittwoch ein Moratorium über die Greensill Bank angeordnet und die Bank damit für den Kundenverkehr geschlossen. Die Finanzaufsicht begründete diesen Schritt mit einer "drohenden Überschuldung" der Bank. Die Greensill Bank ist ein deutscher Ableger des gleichnamigen britischen Finanzinstituts, das in Schieflage geraten ist.

"Wir verfolgen nun die Untersuchungen der Bafin", erklärte Zimmermann. Zwar darf die Stadtverwaltung demnach eigentlich nur bei Banken Geld anlegen, die einlagengesichert sind. Der Schutzrahmen des Fonds sei in den vergangenen Jahren jedoch verringert worden und seit Oktober 2017 würden keine Kommunen mehr durch den Einlagensicherungsfonds geschützt.

"Um Negativzinsen zu vermeiden, hatte die Stadt teilweise dennoch Geld bei Privatbanken angelegt", erklärte Zimmermann. Nun werde geprüft, ob diese Geldanlagen ein Verstoß gegen die städtische Anlagerichtlinie seien.

Der britischen Greensill droht die Pleite. Die Bank ist auf die sogenannte Lieferkettenfinanzierung spezialisiert und betreut vor allem Unternehmen. Sie bietet kurzfristige Finanzierungslösungen an und leiht Unternehmen Geld, damit diese ihre Rechnungen bezahlen können.

Nach dem Wirecard-Bilanzskandal gerät die BaFin auch im Fall der Bremer Greensill Bank ins Kreuzfeuer. Von Finanzpolitikern hagelte es am Donnerstag Kritik für das Vorgehen der Aufsichtsbehörde, die dem SPD-geführten Finanzministerium unterstellt ist. "Offenbar ist die BaFin Hinweisen wieder einmal sehr spät nachgegangen", sagte Danyal Bayaz von den Grünen der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn sich bewahrheiten sollte, dass die BaFin auch im Fall Greensill Warnungen in den Wind geschlagen hat, dann wäre das ein weiterer Beleg für das Kulturproblem, das die Behörde hat", fügte FDP-Politiker Florian Toncar hinzu.

Die BaFin hat die in Bremen ansässige Bank am Mittwoch wegen drohender Überschuldung dicht gemacht und das Management bei der Staatsanwaltschaft Bremen angezeigt. Das Institut hatte seine Bilanzsumme innerhalb weniger Jahre auf 4,5 Milliarden Euro aufgepumpt.

Der Privatbanken-Verband BdB, dessen Einlagensicherungsfonds für bedrohte Spareinlagen bei Greensill gerade steht, erklärte am Donnerstag, er habe die Finanzaufsicht bereits vor einem Jahr auf Ungereimtheiten in den Bilanzen des Instituts aufmerksam gemacht. "Es war der Prüfungsverband, der die BaFin bereits Anfang 2020 auf die Probleme der Greensill Bank hingewiesen hat", sagte ein BdB-Sprecher. Der Prüfungsverband setze die Regeln für die BdB-Mitgliedsbanken. "Das Management der Greensill Bank hat sich offensichtlich nicht an diese Regeln gehalten."

Ein Sprecher der BaFin erklärte, die Behörde habe bereits 2020 "entschlossen und tatkräftig" gehandelt und mit dem BdB sowie dem Prüfverband eng kooperiert. Die Prüfungen des Verbands hätten Klumpenrisiken gezeigt, aber keine Indizien für Betrug oder andere strafbare Handlungen. Im ersten Halbjahr 2020 habe die BaFin eigene Untersuchungen angestellt.