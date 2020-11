Stadt Salzburg fixiert Haushalt für 2021 mit einem Minus

Mit Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ im Stadtsenat beschlossen - Abgang von 34 Millionen Euro

Der Salzburger Stadtsenat (der wichtigste Ausschuss des Gemeinderates) hat am Montag mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Dieser macht in Summe rund 610 Millionen Euro aus, davon stehen für Investitionen knapp 60 Mio. Euro zur Verfügung, der Rest wird für die laufenden Kosten benötigt. Erstmals seit Jahren kann das Budget nicht ausgeglichen werden sondern sieht ein Minus von 34 Mio. Euro vor, das mit Rücklagen gedeckt wird.

Wie alle Gebietskörperschaften kämpft auch die Mozartstadt mit den finanziellen Folgen der Coronapandemie. Die Ertragsanteile dürften heuer im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2019 um gut 23 Mio. Euro einbrechen, ein Rückgang um zehn Prozent. Mit moderaten Einsparungen und dem Rückgriff auf angesparte Mittel aus Vorjahren kann das noch ausgeglichen werden. Rückgänge wird es aber auch bei der Kommunalsteuer (minus fünf Mio. Euro), der Ortstaxe (2,1 Mio. Euro), den Mitteln aus dem Gemeindeausgleichsfonds (1,9 Mio. Euro) sowie bei sonstigen Steuern und Abgaben geben, in Summe ein Loch von über 28 Mio. Euro. Dazu kommen Mehraufwände aufgrund der Corona-Pandemie von rund 10 Mio. Euro.

Fixiert wurde heute eine weitere Vergünstigung der Jahreskarten für den Öffentlichen Verkehr, die ab 2021 um 299 Euro erhältlich sein sollen. Außerdem sollen 200.000 Euro für überbordende soziale Härten aufgrund Corona reserviert, mehr Geld in diverse Jugendeinrichtungen gesteckt sowie wichtige Infrastrukturvorhaben vorangetrieben werden, etwa im Schulbau, für den alleine knapp acht Mio. Euro vorgesehen sind.

Kanal- und Müllgebühren werden im kommenden Jahr nicht erhöht, teurer werden aber die Friedhofsgebühren, die Eintrittskarten für die städtischen Freibäder und das AYA-Hallenbad, die Gebühren der städtischen Bestattung, der Sporthallen Alpenstraße und Nord (Liefering) sowie der Eisarena.

Formal fällt der Beschluss Mitte Dezember im Gemeinderat, wo auch die Kleinparteien stimmberechtigt sind. Von den im Senat stimmberechtigten Parteien gaben ÖVP, SPÖ und FPÖ ihren Sanctus zum Haushalt, die Bürgerliste (Grüne) stimmte dagegen. Auch die NEOS und KPÖ Plus haben heute schon angekündigt, dem Budget nicht zuzustimmen. Den Grünen fehlen unter anderem Akzente im Klimaschutz (so wird etwa die Fotovoltaik-Förderung gekürzt) und genügend Unterstützung der freien Kulturszene. Den NEOS fehlen unter anderem innovative Ansätze im Bereich öffentlicher Verkehr, und die KPÖ Plus kritisiert eine fehlende Entlastung bei den teuren Wohnkosten.