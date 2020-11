Stärkung der EU-Geldwäscherichtlinie bringt Kontoregister-Einblick

Beschluss im Ministerrat - Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament notwendig

Nachdem sich die EU-Finanzminister kürzlich für eine stärkere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorbekämpfung und eine rasche Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie ausgesprochen haben, geht es in Österreich an die Umsetzung. Etwa soll der Einblick ins Kontoregister möglich werden. Heute, Mittwoch, fiel im Ministerrat der entsprechende Beschluss, mit dem einige Gesetze geändert werden sollen. Etwa bei der Kontoregister-Einschau ist eine 2/3-Mehrheit nötig.

"Eine effiziente Umsetzung bestehender Vorschriften sowie eine stärkere Harmonisierung auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung sind wichtig, um verdächtige Transaktionen in der Europäischen Union zu verhindern", argumentiert Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Der Terrorangriff in Wien sei ein Beleg dafür. Es müsse auf allen Ebenen konsequent vorgegangen werden, "um Angriffe auf Demokratie und Freiheit zu unterbinden. Ich begrüße die europäischen Bemühungen in dieser Thematik."

Das Kontenregistergesetz soll erweitert werden, um die Einsicht in die Daten zu ermöglichen. Auch ein stärkeres Transaktionsmonitoring ist geplant, teilte das Finanzministerium mit. Dafür sollen das Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes und Bankwesengesetzes geändert werden, um Transaktionsmonitoring mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu verbessern.

Die Geldwäschemeldestelle soll dazu ermächtigt werden, Daten als "Warnmeldungen" für Institute bereitzustellen. Der Informationsaustausch der Banken (Kredit- und Finanzinstitute) soll vor der Abgabe von Verdachtsmeldungen verbessert werden. Das gelte auch für Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen.

Änderungen stehen laut den Angaben des Finanzministeriums auch bei der Bundesabgabenordnung, dem Finanzmarktaufsichtsgesetz und dem Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 bevor. Diese sollen unrechtmäßige Kapitalertragssteuer-Erstattungen nach Dividendenausschüttungen verhindern. Dafür ist ein "begrenzter Informationsaustausch zwischen der FMA und den Abgabenbehörden" geplant.

Auch das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz braucht eine Änderung. "Dadurch wird der Kreis der Einsichtsberechtigten erweitert um den erweiterten Kreis der Verpflichteten Rechnung zu tragen", heißt es aus dem Finanzministerium.

Für die Durchsetzung der Einsicht in die Daten des Kontenregisters und des Informationsaustausches bei Kredit und Finanzinstituten in Bezug auf virtuelle Währungen vor Abgabe einer Verdachtsmeldung sind 2/3-Mehrheiten notwendig. Geplant sind die Beschlüsse im Nationalratsplenum am 10. Dezember.