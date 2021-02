Stahlindustrie feuert Hochöfen stärker an

Deutsche Stahlindustrie zwischen Hoffen und Bangen Die Stahlindustrie in Deutschland mit Branchengrößen wie ThyssenKrupp und Salzgitter rechnet mit einer längeren Durststrecke. "Ich erwarte in diesem Jahr auf dem europäischen Stahlmarkt keine durchgreifende Erholung", sagte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters in Düsseldorf.