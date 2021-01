Stall in Norditalien eingestürzt: Dutzende Milchkühe verendet

Unglücksursache unklar

In Norditalien ist der Stall eines Milchvieh-Betriebs zusammengebrochen und hat Dutzende Kühe unter sich begraben. In der Nacht seien die Einsatzkräfte zu dem Hof in Piossasco, etwa eine halbe Stunde von der Stadt Turin entfernt, ausgerückt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. In dem Gebäude waren den Angaben zufolge rund 300 Tiere untergebracht, wobei ein Großteil von ihnen starb.

Laut der Turiner Zeitung "La Stampa" fielen 120 von ihnen dem Einsturz zum Opfer. Die Feuerwehr suchte demnach auch nach verletzten Menschen an der Unglücksstelle. Warum der Stall einstürzte, war zunächst unklar.